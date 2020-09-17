AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

الرئيس اللبناني يطلب من "أديب" الاستمرار في اتصالات تشكيل الحكومة لإنقاذ البلاد

الخميس 17/سبتمبر/2020 - 06:00 م
صدى البلد
Advertisements
ا ش ا
طلب الرئيس اللبناني ميشال عون من رئيس الوزراء المكلف الدكتور مصطفى أديب، الاستمرار في الاتصالات التي يجريها لمعالجة ملف تشكيل الحكومة، مشددا على أن الظروف الراهنة التي يمر بها لبنان تستوجب عملا إنقاذيا سريعا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس اللبناني، مساء اليوم، لرئيس الوزراء المكلف، حيث استعرضا نتائج الاتصالات والمشاورات الجارية لتأليف الحكومة الجديدة، وسبل تذليل الصعوبات التي برزت في الفترة الأخيرة، مع الإبقاء على هداف الإسراع في إنجاز الحكومة بأسرع وقت ممكن.

وأشار الرئيس اللبناني إلى أن 16 يوما انقضت على العملية التكليف لـ "أديب" بمنصب رئاسة الوزراء وتأليف الحكومة، وأن لبنان ينتظر التفاهم على تشكيل حكومة جديدة، مشددا على تمسكه بالمبادرة الفرنسية لحل الأزمات السياسية والاقتصادية في لبنان بكافة بنودها، والتي كانت قد حظيت بتوافق القيادات السياسية اللبنانية.

من جانبه، قال رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب في تصريح صحفي مقتضب عقب اللقاء إنه استعرض مع رئيس الجمهورية الصعوبات التي تعترض تشكيل الحكومة الجديدة.

وأضاف أديب: "أعي تماما أنه ليس لدينا ترف الوقت، وأعول على تعاون الجميع من أجل تشكيل حكومة تكون صلاحياتها تنفيذ ما اتفق عليه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقد اتفقت مع الرئيس عون على التريث قليلا لإعطاء مزيد من الوقت للمشاورات لتشكيل الحكومة، ونأمل خيرا".

ويصر الثنائي الشيعي (حركة أمل وحزب الله) على الاحتفاظ بوزارة المالية في الحكومة الجديدة التي كُلف مصطفى أديب بترؤسها وتشكيلها، وذلك عبر تسمية الثنائي للوزير الذي سيشغل الحقيبة، إلى جانب المشاركة في تسمية ممثليهما في الحكومة مع تقديم لائحة أسماء لـ "أديب" ليختار منها وزراء الطائفة الشيعية.

وفي المقابل، يتمسك رئيس الوزراء المكلف مصطفى أديب بمبدأ "المداورة" في الحقائب السيادية والأساسية والخدمية بين مختلف الطوائف، إلى جانب تشكيل حكومة مصغرة من الاختصاصيين (الخبراء) المستقلين عن القوى والتيارات والأحزاب السياسية.

وكان القادة والزعماء السياسيون اللبنانيون قد تعهدوا أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي زار بيروت أول شهر سبتمبر الحالي، أن تتشكل الحكومة الجديدة للبلاد برئاسة "أديب" في غضون فترة وجيزة لا تتجاوز 15 يوما، وأن تتألف هذه الحكومة من وزراء يتسمون بالكفاءة، وأن تحظى بدعم كافة القوى السياسية اللبنانية، إلى جانب موافقتهم على "خريطة الطريق" الفرنسية المقترحة لإنقاذ لبنان.

Advertisements

ترشيحاتنا

سائق ليبي سلمنا للمليشيات.. العائدون من ليبيا يروون تفاصيل اختطافهم

أخبار الرياضة.. الأهلي يصرف مكافآت رمضان صبحي.. فيريرا يقترب من قيادة الزمالك.. إصابة أحمد حجازي

نشرت أكاذيب عن كورونا فى سجون مصر| الحكم على سناء سيف 11 أكتوبر

من يوليو حتى سبتمبر 2020.. الحكومة: إعفاء حفلات دار الأوبرا من ضريبة الملاهى

طريقة تسوية السجق الجاهز بخطوات بسيطة

هل يجوز تنصف زوجتك على أمك؟.. داعية إسلامي يجيب.. فيديو

AdvertisementS

تحقيقات 5 ساعات.. أحمد حسن وزينب: كنا بنسجل ذكريات.. والنيابة تتهمهما بتعريض حياة طفلتهما للخطر والاتجار بالبشر

احذر تناول هذا النوع من المشروبات.. يحتوى على مادة مطهرة ويسبب السرطان

لن تكمل حياتها بدوني.. شاب يقتل خطيبته بعد أن أبلغته بفسخ الخطوبة.. صور

الأرصاد تحذر من تقلبات ومنخفضات جوية محتملة تضرب البلاد خلال أيام

الحكومة تكشف معوقات استكمال كوبري السلام الجديد

هكذا خدع كارتيرون إدارة الزمالك.. وافق على قيادة التعاون مقابل 200 ألف دولار شهريًا

الحكومة توافق على قانون إنشاء البوابة المصرية للعمرة وتنفيذ الشركات السياحية لرحلاتها

مقابل 5 ملايين و 100 ألف دولار.. الأهلي ينهي اتفاقه مع أيوب الكعبي

على أتفه الأسباب.. وفاة طفلة روسية بعد اعتداء زوج والدتها عليها لمدة أشهر.. تفاصيل

مدرب فرنسي جديد يقترب من تدريب الزمالك.. تفاصيل

شاهد| فضيحة ثقيلة تهدد عرش ترامب.. عارضة أزياء تتهمة بالاعتداء الجنسي

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في الحرارة والرطوبة غدا.. وأمطار رعدية على سيناء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل سلطة ستيك.. خطوة بخطوة

طريقة تسوية السجق الجاهز بخطوات بسيطة

رغم المعاناة من كورونا والسرطان.. زوجان يصران على الاحتفال بعيد زواجهما الـ46 معًا