بدون ألم.. أسرع وصفات للتخلص من الشعر الزائد

لـ ازالة الشعر والتخلص من شعر الوجه بشكل طبيعي إليك طريقة إزالة الشعر وتساقطه بطريقة طبيعية بدون ألم وبأقل مجهود.
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وصفة البابايا ومسحوق الكركم
طريقة إزالة الشعر مدى الحياة
1 بابايا نيئة
1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم
طريقة إزالة الشعر مدى الحياة بالخطوات
1/2 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم
طريقة إزالة الشعر مدى الحياة بالخطوات
قشري البابايا وقطعيها إلى قطع صغيرة وأهرسي القطع لعمل عجينة واخلطي معجون البابايا مع مسحوق الكركم.
ضعي المعجون على أجزاء وجهك ذات الشعر غير المرغوب فيه ودلكي بشرتك بلطف في البداية ثم اتركي القناع لمدة 15-20 دقيقة.
اغسلها بالماء الدافئ وكرريه مرتين في الأسبوع إلى أن يبدأ الشعر بالإختفاء نهائيا
2 بصلة متوسطة الحجم
أمزجى المكونات وابحثى عن الأغشية الرقيقة والشفافة للجلد بين طبقات البصل وأسحقى الأغشية بأوراق الريحان لعمل عجينة.
ضعي المعجون على الشعر غير المرغوب فيه واتركيه لمدة 20-25 دقيقة واغسليها بالماء الدافئ.
النتائج: البصل مفيد للغاية لك لأنه يسهل نمو الشعر. ومع ذلك ، عند استخدامه مع الريحان والخل ، فإنه يعطي تأثيرًا عكسيًا ويساعدك على التخلص من شعر الوجه غير المرغوب فيه و إزالة الشعر بدون ألم
1 ملعقة صغيرة من زيت اللافندر
4-6 قطرات من زيت شجرة الشاي
اخلطي زيت اللافندر مع زيت شجرة الشاي في وعاء وضعي خليط الزيوت على شعر الوجه باستخدام كرة قطنية.
النتائج: يحتوي زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للأندروجين تساعد في إزالة الشعر غير المرغوب فيه.
ضعي المعجون على أجزاء وجهك ذات الشعر غير المرغوب فيه ودلكي بشرتك بلطف في البداية ثم اتركي القناع لمدة 15-20 دقيقة.
اغسلها بالماء الدافئ وكرريه مرتين في الأسبوع إلى أن يبدأ الشعر بالإختفاء نهائيا
وصفة إزالة الشعر بالخل والريحان
2 بصلة متوسطة الحجم
10-12 ورقة ريحان
نصف ملعقة خل
طريقة إزالة الشعر بالسويت بالخطوات ..
أمزجى المكونات وابحثى عن الأغشية الرقيقة والشفافة للجلد بين طبقات البصل وأسحقى الأغشية بأوراق الريحان لعمل عجينة.
ضعي المعجون على الشعر غير المرغوب فيه واتركيه لمدة 20-25 دقيقة واغسليها بالماء الدافئ.
كررى ذلك 3-4 مرات في الأسبوع لمدة 1-2 شهر.
النتائج: البصل مفيد للغاية لك لأنه يسهل نمو الشعر. ومع ذلك ، عند استخدامه مع الريحان والخل ، فإنه يعطي تأثيرًا عكسيًا ويساعدك على التخلص من شعر الوجه غير المرغوب فيه و إزالة الشعر بدون ألم
وصفة زيت اللافندر
1 ملعقة صغيرة من زيت اللافندر
4-6 قطرات من زيت شجرة الشاي
طريقة إزالة الشعر نهائيا بالخطوات
اخلطي زيت اللافندر مع زيت شجرة الشاي في وعاء وضعي خليط الزيوت على شعر الوجه باستخدام كرة قطنية.
كررى 2-3 مرات في اليوم لمدة 3 أشهر على الأقل.
النتائج: يحتوي زيت اللافندر وزيت شجرة الشاي على خصائص مضادة للأندروجين تساعد في إزالة الشعر غير المرغوب فيه.