10 استخدامات لن تتوقعيها لـ معجون الأسنان





اقرأ أيضا





كشف موقع brightside عن مجموعة من استخدامات معجون الأسنان في أمور أخرى نتعرض لها يوميا وهي :





1- معجون الأسنان يزيك البقع الصعبة من الملابس، ضع كمية من المعجون على البقعة وافركها جيدًا





2- يعالج حب الشباب عن طريق وضع المعجون على الحبوب مباشرة وتركه حتى يجف عليها





3- معجون الأسنان يساعد في تتظيف الأحذية وإزالة الأوساخ منها ، عن طريق وضع كمية من المعجون على الحذاء وفركه بمنشفة نظيفة





4- معجون الأسنان يعيد لمعان الفضيات، قومي بتلميع الخواتم والسلاسل الفضية بكمية صغيرة من المعجون واستخدمي فرشاة أسنان في فركها





5- منظف جيد للمقابض والمرايا، ضعي كمية من المعجون على المكان المطلوب تنظيفه ولمعيه بمنشفة جافة





6- معجون الأسنان يخلصك من علامات التلوين على الحائط التي يفعلها الصغار، قومي بوضع كمية من المعجون على الرسومات على الحائط وافركيها جيدا حتى تزول





7-معجون الأسنان يخلصك من بقع المكياج وأحمر الشفاه على الملابس





8-معجون الأسنان يساعد على تنظيف الخشب ليعود جديدا كما كان





9-يعمل معجون الأسنان على تهدئة التهابات وحكة الجلد





10-تلميع الأظافر بمعجون الأسنان فهو امر مهم لكل النساء، قومي بوضع كمية صغيرة من المعجون على الأظافر ودلكيها بالفرشاة.