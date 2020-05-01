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مرأة

10 استخدامات لن تتوقعيها لـ معجون الأسنان

الجمعة 01/مايو/2020 - 03:28 م
استخدامات معجون الاسنان
استخدامات معجون الاسنان
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رشا عوني
لا يخلو أي منزل من عبوة معجون الأسنان التي نستخدمها بشكل يومي في تفريش وتنظيف الأسنان، لكن لا يتوقف دور المعجون على هذا الأمر فقط بل هناك استخدامات مختلفة متعددة لمعجون الأسنان في أمور أخرى بعيدًا عن مهمته الأساسية .

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كشف موقع brightside عن مجموعة من استخدامات معجون الأسنان في أمور أخرى نتعرض لها يوميا وهي : 

1- معجون الأسنان يزيك البقع الصعبة من الملابس، ضع كمية من المعجون على البقعة وافركها جيدًا

2- يعالج حب الشباب عن طريق وضع المعجون على الحبوب مباشرة وتركه حتى يجف عليها

3- معجون الأسنان يساعد في تتظيف الأحذية وإزالة الأوساخ منها ، عن طريق وضع كمية من المعجون على الحذاء وفركه بمنشفة نظيفة

4- معجون الأسنان يعيد لمعان الفضيات، قومي بتلميع الخواتم والسلاسل الفضية بكمية صغيرة من المعجون واستخدمي فرشاة أسنان في فركها

5- منظف جيد للمقابض والمرايا، ضعي كمية من المعجون على المكان المطلوب تنظيفه ولمعيه بمنشفة جافة 

6- معجون الأسنان يخلصك من علامات التلوين على الحائط التي يفعلها الصغار، قومي بوضع كمية من المعجون على الرسومات على الحائط وافركيها جيدا حتى تزول

7-معجون الأسنان يخلصك من بقع المكياج وأحمر الشفاه على الملابس

8-معجون الأسنان يساعد على تنظيف الخشب ليعود جديدا كما كان

9-يعمل معجون الأسنان على تهدئة التهابات وحكة الجلد 

10-تلميع الأظافر بمعجون الأسنان فهو امر مهم لكل النساء، قومي بوضع كمية صغيرة من المعجون على الأظافر ودلكيها بالفرشاة.
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