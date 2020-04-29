فائدة مذهلة لوضع ورق الجرائد في حذائك

يعاني الكثير خاصة الرجال الذين يقضون ساعات طويلة خارج المنزل، من مشكلة رائحة الحذاء مهما كانت جودته والماركة الخاصة به.

وتظهر تلك المشكلة، بعد فترة من استخدام الحذاء وارتدائه لساعات طويلة على مدار اليوم، حيث تبدأ رائحة القدم والحذاء وتظهر بشكل واضح؛ مما يسبب مواقف محرجة للكثير ممن يرتدونها.





وتوجد العديد من الحيل السهلة التي يمكن أن تخلصك من رائحة الحذاء الكريهة، ومنها استخدام ورق الجرائد ووضعه بداخل الحذاء، فهي طريقة سهلة وغير مكلفة وقادرة على حل مشكلة رائحة الحذاء.





ونصح موقع Wikihow بوضع ورقة من الجرائد في كل حذاء وتركها طوال الليل، ثم نزعها في الصباح عند ارتدائه، فورق الجرائد له قدرة على امتصاص الروائح الكريهة بالأحذية.





ومن الطرق السهلة الأخرى للتخلص من رائحة الحذاء الكريهة هي استخدام بيكربونات الصوديوم، وكذلك الملح، بوضعه في الحذاء لساعات، كذلك استخدام باكيت الشاي الذي يمتص الروائح .



