مرايتي.. كل ما تريدين معرفته عن إزالة الشعر بالليزر.. فيديو





وأوضحت الدكتورة مي سمير في برنامج مرايتي على موقع صدى البلد، أن الأفضل عدم إزالة شعر الوجه بالليزر ، لأنه عادة يكون شعرا خفيفا ويحتاج لجلسات طويلة قد تصل لسنة ونصف ونتائجه غير مرضية في الوجه.





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وأشارت استشاري الأمراض الجلدية والليزر، إلى أن الليزر يعمل على منبت الشعر وليس على الشعر من الخارج، ويتم عمله على مدار جلسات مستمرة حسب مكان الشعر، تصل من 6 إلى 8 جلسات .



