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مرأة

مرايتي.. كل ما تريدين معرفته عن إزالة الشعر بالليزر.. فيديو

الأربعاء 20/مايو/2020 - 02:50 م
ازالة الشعر بالليزر
ازالة الشعر بالليزر
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رشا عوني - عدسة إبراهيم قنديل
أكدت الدكتور مي سمير استشاري الأمراض الجلدية والليزر، أن إزالة الشعر بالليزر تعتمد على التقاط الشعيرات السوداء فقط، أما الأبيض او الأصفر لا يتم إزالته بالليزر. 

وأوضحت الدكتورة مي سمير في برنامج مرايتي على موقع صدى البلد، أن الأفضل عدم  إزالة شعر الوجه بالليزر، لأنه عادة يكون شعرا خفيفا ويحتاج لجلسات طويلة قد تصل لسنة ونصف ونتائجه غير مرضية في الوجه. 

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وأشارت استشاري الأمراض الجلدية والليزر، إلى أن الليزر يعمل على منبت الشعر وليس على الشعر من الخارج، ويتم عمله على مدار جلسات مستمرة حسب مكان الشعر، تصل من 6 إلى 8 جلسات .

وأشارت الى أن جهاز كانديلا لـ إزالة الشعر بالليزر هو من أفضل الأجهزة الخاصة بجلسات الليزر لأنه أمريكي ويستخدم منذ سنوات طويلة في إزالة الشعر بالليزر.
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