إزالة الشعر بالليزر.. إليكي المميزات و الأضرار قبل تجربته



1- قد تتعرضي لإصابات جلدية أخرى نتيجة إزالة الشعر بالليزر، مثل الحروق التي تتبع جلسات الليزر، وهي الأكثر شيوعًا بين الفتيات وتحدث نتيجة الاستخدام الخاطئ للجهاز

2- قد تظهر بعض الندبات والبقع على الجلد بعد إزالة الشعر بالليزر، كما يصاب الجلد بالإحمرار وبعض الالتهاب عقب جلسات الليزر، ويتم علاجها ببعض الكريمات.

3- قد يتغير لون الجلد لكن ذلك بشكل مؤقت ويمكن تداركه مع طبيبك الخاص.

4- تجنبي تمامًا إزالة شعر الوجه أو الحاجبين بالليزر لأنه ضار بالعينين، فالأفضل إزالة شعر الجسم فقط بالليزر دون الوجه.



مميزات ازالة الشعر بالليزر :

1- رغم أن ازالة الشعر بالليزر تعد عملية باهظة الثمن، إلا أن بعض المراكز تقوم باحتساب النبضة بجنيه أو أقل، فعلى سبيل المثال يمكنك إزالة شعر يديك بـ 700 نبضة أي 700 جنيه.

2- تختلف أسعار الليزر حسب المنطقة المستهدفة، فمثلا إزالة شعر الإبطين أقل تكلفة من الساقين.

3- لن تشعري بأي ألم أثناء إزالة الشعر بالليزر

4- كل نبضة من آشعة الليزر تأخذ جزء من الثانية، وبالتالي لن يحتاج وقت طويل لإزالة الشعر بالليزر

5- لن يحتاج الليزر إلى جلسة كل 6 أشهر لضمان عدم نمو الشعر مرة أخرى، لكن دون ذلك يمنحك نعومة فائقة وراحة من عملية إزالة الشعر بالطرق التقليدية.



تحذيرات قبل إزالة الشعر بالليزر :

1- لن يدوم مفعول الليزر طيلة العمر، لكن الأمر يحتاج إلى تكرار الجلسات لضمان قلة نمو الشعر، وعلى الأغلب قد تلاحظين ظهور بعض الشعيرات بعد 8 أشهر من الجلسة.



2- يؤثر الليزر بشكل مباشر على إنتاج الميلانين في الجلد وبالتالي قد يتسبب في تفتيح الجلد أو تغميقه، لكن بشكل مؤقت.



3- بعد ازالة الشعر بالليزر يجب عدم التعرض المباشر للشمس لمدة 6 أشهر، وعند الخروج يجب وضع واقي الشمس لحماية الجلد.

تعد إزالة الشعر بالليزر واحدة من أكثر الإجراءات التجميلية شيوعًا في العالم، وهي طريقة تلجأ لها النساء وبعض الرجال أيضًا للتخلص من الشعر في مناطق مختلفة من الجسم، ويتم إجرائها في مراكز متخصصة لضمان نجاح التجربة، وتتفاوت أسعارها حسب المنطقة المراد إزالة الشعر بالليزر منها، سواء الساقين أو تحت الإبطين أو القدمين.كيف يتم ازالة الشعر بالليزر ؟يتم توجيه نبضات الليزر على الجلد وتقوم الآشعة بإصابة الميلانين، مما يضعف نمو الشعر ويوقف نموها مرة أخرى بعد تكرار عدة جلسات من آشعة الليزر على المنطقة المستهدفة.طرق الاستعداد لـ إزالة الشعر بالليزر :1- قبل أن تجري تجربة ازالة الشعر بالليزر يجب عدم إزالة الشعر منذ جذوره بل ترك الشعر حتى يتم توجيه آشعة الليزر عليه لضعف نمو بصيلات الشعر، فلا يفضل نزع الشعر بأي طريقة قبل التوجه لجلسة الليزر سواء الشمع ، السويت، أو الماكينات الجاهزة.2- عدم التعرض لآشعة الشمس قبل وأثناء إجراء ازالة الشعر بالليزر لمدة 6 أسابيع لان التعرض لآشعة الشمس تجعل الليزر أقل فعالية على الجلد3- يجب استشارة الطبيب أولًا قبل ازالة الشعر بالليزر للتأكد من عدم حساسية الجسم تجاه استخدام الليزر بسبب أي دواء.أضرار ازالة الشعر بالليزر :على الرغم من سهولة ازالة الشعر بالليزر والراحة التي تتبعه لفترات طويلة دون الحاجة لإزالة الشعر بأي طريقة أخرى، إلا أنه له بعض الأثار الجانبية نتيجة تعرض الجلد لليزر، منها :