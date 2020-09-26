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فن

صور جديدة من حفل عيد ميلاد ريهام حجاج

السبت 26/سبتمبر/2020 - 11:49 ص
حفل عيد ميلاد ريهام
حفل عيد ميلاد ريهام حجاج
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قسم الفن
نشرت الفنانة عبير صبرى صورا على موقع التواصل الاجتماعى عبر حسابها الشخصى إنستجرام، والصور تجمع بينها وبين نجوم منهم الفنانة "نيلى كريم" والفنانة "إلهام شاهين" و"ريهام حجاج" والإعلامية "بوسى شلبى".

وكان الفنانين فى حفل عيد ميلاد الفنانة "ريهام حجاج" يحتفلون بها، وكتبت الفنانة عبير صبرى على الصورة قائلة: "كل سنة و انتى طيبة و سعيدة يا رورو سنة كلها حب و سعادة و نجاح".

يُذكر أن عبير صبري شاركت في بطولة مسلسل "خيانة عهد" مع عدد من النجوم منهم يسرا وجومانا مراد وخالد سرحان والمسلسل من تأليف أحمد عادل وإخراج سامح عبد العزيز. 

المسلسل تدور أحداثه فى إطار اجتماعى حول أم تدعى عهد وتعمل صاحبة مصنع ملابس وتتعرض لعديد من الأزمات في حياتها وابنها أيضا.

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