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أخبار العالم

بشأن التعليم.. حالة من الترصد تسيطر على المجتمع السعودي

السبت 26/سبتمبر/2020 - 07:19 م
وزير التلعيم السعودي
وزير التلعيم السعودي
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محمود نوفل
تبدأ وزارة التعليم السعودية ، الأسبوع المقبل تقييم العملية التعليمية عن بعد، وذلك بعد مرور 5 أسابيع منذ انطلاق الفصل الدراسي الأول.

ومن المتوقع ان تقرر الوزارة بعد إجراء التقييم ما إذا كانت ستواصل العملية عن بعد عبر منصة “مدرستي” عقب انتهاء فترة الـ7 أسابيع المحددة مسبقًا، أم ستنتقل إلى الدراسة حضوريًا.

ويُشار الي ان وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ قد قال في وقت سابق إن عملية التعليم عن بُعد ستستمر حتى بعد جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن هناك مجموعة من الاشتراطات لعودة الدراسة حضوريًا، من بينها أن يعمل كل معلم يوما دراسيا عن بُعد أسبوعيًا، وأن بعض المواد الدراسية ستتم دراستها عن بُعد.

وكان وزير التعليم السعودي، الدكتور حمد آل الشيخ، أن تدريس اللغة الإنجليزية في الصف الأول الابتدائي سيبدأ من العام الدراسي القادم، إضافة إلى العمل على مشروع لمسارات المرحلة الثانوية بخمسة مسارات.

وأوضح آل الشيخ في تصريحات صحفية له أنه سيتم التركيز على العلوم والرياضيات، إضافة إلى التربية الرقمية التي ستبدأ من السنة الرابعة.

ويُشار الي ان وزير التعليم السعودي قد أكد عبر برنامج الراصد أن عودة الدراسة الحضورية ستكون لها اشتراطات محددة. 

ونوه الي إنه ربما سيكون هناك يوم دراسي لكل معلم عن بُعد، وكذلك بعض المواد حيث بيّن أنه سيتم حينها ترتيبات تنظيمية تتعلق بالطالب، موضحًا أن المسافر مع ‫منصة مدرستي لا يغيب.
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