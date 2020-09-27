تعرف على الحالة الصحية للبلوجر "مروة حسن" بعد تعرضها لحادث مروع

حادث جديد يهز وسط مدوني وسائل التواصل الاجتماعي "البلوجرز"، فبعد رحيل مصطفى حفناوي وآخرين خلال الفترة الماضية، تمر البلوجر المصرية "مروة حسن" بأزمة صحية كبرى حيث ترقد في العناية المركزة.





وذلك اثر تعرضها لحادث مؤسف هي وزوجها وطفلها الرضيع، على الطريق وذلك خلال عودتهم من الإجازة الصيفية في الساحل الشمالي.





وقالت "رانيا يحيي" صديقة "مروة":"مروة عملت حادثة كبيرة و هي راجعة من الساحل هي و ابنها و جوزها ويتلقون العلاج بالمستشفى خلال الوقت الراهن".





وأضافت "رانيا" خلال منشورها على "الفيسبوك" قائلة :" انا لسه مكلمة مامتها ابنها و جوزها بخير ادعولها هي اللي في العناية المركزة".

وكان أصدقاء "مروة" قد طالبوا من متابعيهم عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، الدعاء لها ولعائلتها الصغيرة بالشفاء العاجل، فقالت "رانيا":"ادعولها من قلبكم الدعاء بيرد القدر "، وطالبت "أيسل" ملكة جمال مصر عام 2017، في منشورها على "انستجرام" :"ادعوا لمروة حسن، عملت حادثة على طريق الصحراوي وهي في العناية المركزة، محتاجة دعواتكم".





وتعتبر "مروة حسن" واحدة من أشهر خبراء الموضة على مواقع التواصل الاجتماعي.







