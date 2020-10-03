AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

السيناتور الأمريكي توم تيليس يعلن إصابته بفيروس كورونا

السبت 03/أكتوبر/2020 - 04:13 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
أعلن السيناتور الأمريكي توم تيليس مساء أمس الجمعة، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال السيناتور في بيان: "على مدار الأشهر القليلة الماضية خضعت لاختبارات روتينية للكشف عن فيروس كورونا، بما في ذلك الاختبار السلبي يوم السبت الماضي، ولكن الليلة جاءت نتيجة الاختبار السريع إيجابية".

وأضاف: "سأتبع توصيات طبيبي وسأعزل نفسي في المنزل لمدة 10 أيام وإخطار أولئك الذين كنت على اتصال وثيق بهم.. لحسن الحظ، ليس لدي أي أعراض وأشعر أنني بحالة جيدة".

وتابع قائلا: "كما نعلم جميعا، فإن كورونا هو فيروس شديد العدوى وقاتل، خاصة وأن العديد من حاملي الفيروس لا تظهر عليهم أعراض.. أشجع جميع سكان كارولينا الشمالية على اتباع توصيات الخبراء الطبيين، بما في ذلك ارتداء قناع وغسل اليدين وممارسة التباعد الاجتماعي".

وترشح السيناتور تيليس لإعادة انتخابه في مجلس الشيوخ الأمريكي وشارك في مناظرته الثالثة مع منافسه الديمقراطي كال كانينغهام مساء يوم الخميس.

جدير بالذكر أن تيليس وهو عضو في اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ، وكان متواجدا في البيت الأبيض يوم السبت للإعلان عن ترشيح القاضية باريت، كما التقى أيضا بالقاضية باريت في الكونجرس يوم الأربعاء.
Advertisements

ترشيحاتنا

هل ينتقل فايلر لتدريب بيراميدز؟ شعيب صيكوك يكشف

أسد يهاجم عاملا داخل حديقة حيوانات في السنغال.. شاهد

واتساب يتيح حذف الصور والفيديوهات من هواتف الآخرين.. اعرف إزاي

هيثم عرابي: تحريض مرتضي منصور سبب تعدي فرجاني ساسي علي أمين عمر

إصابة ساديو ماني بـ فيروس كورونا

منى الشاذلي غلبت أحمد السقا في الرست.. شاهد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. حريق يلتهم مزرعة من أشجار النخيل في السعودية

مشهد مفزع.. أردني يقتل زوج أخته بـ6 رصاصات أمام عينيها | فيديو

أول حالة من نوعها.. مسحة الأنف تتسبب في نزيف بالمخ لمصابة كورونا