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أحمد أبو الغيط: ميزانية الجامعة العربية 60 مليون دولار سنويا.. ودول لا تسدد الاشتراك من 20 عاما

السبت 03/أكتوبر/2020 - 10:08 م
الأمين العام لجامعة
الأمين العام لجامعة الدول العربية
عبد الخالق صلاح
قال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن الجامعة ليست فوق الدول وقرارتها ليست فارضة على الدول، منوها بأنه في المقابل قرارت الاتحاد الأوروبي إلزامية للوصول لها ويجب أن يتوقف عليها الجميع لذا الجامعة العربية تختلف عن الاتحاد الأوروبي. 

وفجر أبو الغيط خلال حلقة اليوم من برنامج «على مسئوليتي»؛ المذاع على فضائية «صدى البلد»؛ ويقدمه الإعلامي «أحمد موسى»، مفاجأة قائلا: « لدينا دول مضى عليها 20 عاما واخرين 5 و3 سنوات لم يسددوا حصصهم للجامعة العربية؛ لافتا أن ميزانية الجامعة سنويا 60 مليون دولار وهناك دول حصتها 605 ألف دولار ولم تسددها. 

واكد ابو الغيط، أن هناك دول تسعى الي إنهاء دور جامعة الدول العربية؛ مشيرا إلى أن هناك بعض الذئاب الإقليمية التي تسعى لنهش الدول العربية وهي من تريد القضاء على الجامعة العربية.

واستنكر أبو الغيط التصريحات التركية والايرانية، أن الجامعة جهاز عفن ولابد أن ينهي. 

وتطرق اللقاء الي كافة الملفات الخاصة بالقضية الفلسطينية وليبيا وسوريا والعراق والسودان ولبنان وعلاقة بعض الدول العربية مع اسرائيل بالاضافة الي ذكريات انتصارات أكتوبر وكواليس اتخاذ القرار

وأجاب ابو الغيط عن الأسئلة الصعبة التي قدمها له أحمد موسى من أبرزها: هل تخلت الدول العربية عن القضية الفلسطينية ؟ وكيف يرى المطالب الفلسطينية بحل جامعة الدول العربية واستقالة امينها العام؟، وهل تحتاج جامعة الدول العربية الي إعادة صياغة لمنهجية عملها حتي تستعيد دورها؟

وتحدث الأمين العام لجامعة الدول العربية، عن اوراق القوى والضغط التي تمتلكها الدول العربية لمواجهة التدخلات التركية الايرانية؟، وهل ليبيا علي اعتاب مرحلة جديدة أم الانزلاق نحو المجهول؟

يكشف "ابو الغيط" عن كواليس استعادة الأرض في 1973 كشاهد علي الحرب والسلام، وفي جولة أخرى داخل عقله وما يحمله من امال واوجاع للعالم العربي.
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