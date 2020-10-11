قبل الجولة الأخيرة.. 5 سيناريوهات للصعود للممتاز بمجموعة الصعيد

صراع وحماس أجبر الجميع على متابعته عن شغف واهتمام شديدين، خلال الأيام الماضية، وسيستمر إلى الجولة الأخيرة .
اشتعلت المنافسة بمجموعة الصعيد على حسم البطاقة الأولي الصاعدة إلى الدوري الممتاز، أو كما يُلقب بدوري الأضواء والشهرة، فبعد تصدر بنى سويف فقد 6 نقاط مهمة بآخر جولتين جعلته ثالث الترتيب وصعد فريق البنك الأهلي للمقدمة ومن خلفه الألومنيوم بفارق نقطة .
“صدى البلد ” يستعرض فرص الثلاث فرق في الصعود للممتاز.. ولمن الأفضلية؟!
أولًا هناك 5 سيناريوهات في صعود أحد الفرق الثلاث إلى الدوري الممتاز، نبدأها مع المتصدر البنك الأهلي .
البنك الأهلي :
-يفوز البنك الأهلي علي فريق بترول أسيوط خارج ملعبه يصعد للممتاز دون النظر إلى النتائج الأخرى .
-يتعادل البنك الأهلي ويتعادل الألومنيوم ويفوز بنى سويف يصعد البنك الأهلي طبقا للمواجهات المباشرة .
-خسارة أوتعادل البنك مع خسارة أوتعادل الألومنيوم مع خسارة أوتعادل بنى سويف يصعد البنك الأهلي .
الألومنيوم :
يفوز الألومنيوم علي سوهاج مع تعادل أو خسارة البنك الأهلي وفوز بنى سويف يصعد الألومنيوم للممتاز .
بنى سويف :
يفوز بنى سويف ويخسر الألومنيوم ويخسر البنك الأهلي يصعد بنى سويف للممتاز .
الجولة الأخيرة
تقام منافسات الجولة الـ22 والأخيرة عن المجموعة الأولى، يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا.
ديروط في مواجهة الفيوم
بترول أسيوط يستضيف البنك الأهلي
الألومنيوم يخرج لمواجهة سوهاج
بني سويف يستضيف طهطا
شبان قنا ضيفا على المنيا
الإعلاميين يستقبل فريق تليفونات بني سويف .
جدول ترتيب المجموعة قبل الجولة :
ترتيب المجموعة الاولى
1- البنك الأهلي43 نقطة
2-الألومنيوم42 نقطة
3-بنى سويف41 نقطة
4- شبان قنا35 نقطة
5- بترول أسيوط 32نقطة
6- المنيا 29 نقطة
7-سوهاج 27نقطة
8- تليفونات بنى سويف 27نقطة
9- الإعلاميين 22نقطة
10-الفيوم21 نقطة
11-طهطا 13نقطة
12-ديروط 12نقطة