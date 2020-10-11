قبل الجولة الأخيرة.. 5 سيناريوهات للصعود للممتاز بمجموعة الصعيد

صراع وحماس أجبر الجميع على متابعته عن شغف واهتمام شديدين، خلال الأيام الماضية، وسيستمر إلى الجولة الأخيرة .





اشتعلت المنافسة بمجموعة الصعيد على حسم البطاقة الأولي الصاعدة إلى الدوري الممتاز، أو كما يُلقب بدوري الأضواء والشهرة، فبعد تصدر بنى سويف فقد 6 نقاط مهمة بآخر جولتين جعلته ثالث الترتيب وصعد فريق البنك الأهلي للمقدمة ومن خلفه الألومنيوم بفارق نقطة .





“صدى البلد ” يستعرض فرص الثلاث فرق في الصعود للممتاز.. ولمن الأفضلية؟!





أولًا هناك 5 سيناريوهات في صعود أحد الفرق الثلاث إلى الدوري الممتاز، نبدأها مع المتصدر البنك الأهلي .





البنك الأهلي :

-يفوز البنك الأهلي علي فريق بترول أسيوط خارج ملعبه يصعد للممتاز دون النظر إلى النتائج الأخرى .

-يتعادل البنك الأهلي ويتعادل الألومنيوم ويفوز بنى سويف يصعد البنك الأهلي طبقا للمواجهات المباشرة .

-خسارة أوتعادل البنك مع خسارة أوتعادل الألومنيوم مع خسارة أوتعادل بنى سويف يصعد البنك الأهلي .





الألومنيوم :

يفوز الألومنيوم علي سوهاج مع تعادل أو خسارة البنك الأهلي وفوز بنى سويف يصعد الألومنيوم للممتاز .





بنى سويف :

يفوز بنى سويف ويخسر الألومنيوم ويخسر البنك الأهلي يصعد بنى سويف للممتاز .





الجولة الأخيرة

تقام منافسات الجولة الـ22 والأخيرة عن المجموعة الأولى، يوم الاثنين المقبل في تمام الساعة الثالثة عصرًا.

ديروط في مواجهة الفيوم

بترول أسيوط يستضيف البنك الأهلي

الألومنيوم يخرج لمواجهة سوهاج

بني سويف يستضيف طهطا

شبان قنا ضيفا على المنيا

الإعلاميين يستقبل فريق تليفونات بني سويف .





جدول ترتيب المجموعة قبل الجولة :





ترتيب المجموعة الاولى

1- البنك الأهلي43 نقطة

2-الألومنيوم42 نقطة

3-بنى سويف41 نقطة

4- شبان قنا35 نقطة

5- بترول أسيوط 32نقطة

6- المنيا 29 نقطة

7-سوهاج 27نقطة

8- تليفونات بنى سويف 27نقطة

9- الإعلاميين 22نقطة

10-الفيوم21 نقطة

11-طهطا 13نقطة

12-ديروط 12نقطة