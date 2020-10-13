فى تبادل لإطلاق النيران| مصرع عنصر إجرامى شديد الخطورة وضبط آخر بدمياط .. صور

لقى أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة مصرعه بدمياط فى تبادل لإطلاق النيران وضبط آخر وربة منزل وقطعتى سلاح نارى.





أكدت تحريات ومعلومات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، تحديد مكان إختباء اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة (الأول :سبق إتهامه فى 8 قضايا أبرزها إستعراض قوة وسرقة بالإكراه والمطلوب التنفيذ عليه فى إحدى الجنح) و(الثانى : سبق إتهامه فى 7 قضايا أبرزها ضرب وسرقة بالإكراه) مُقيمان بدائرة مركز شرطة دمياط بإحدى الشقق السكنية بدائرة مركز شرطة الزرقا، وبصحبتهما ربة منزل-"26 سنة .





عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن دمياط، ولدى إستشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق وابل من الأعيرة النارية تجاهها، وعلى الفور أحكمت القوات التعامل حتى تم إسكات مصدر النيران.





وأسفر ذلك عن مصرع أحد العنصرين والعثور بجوار جثته على (بندقية آلية وخزينة و 17 طلقة لذات العيار) كما أمكن ضبط العنصر الثانى وبحوزته (فرد خرطوش و 6 طلقات لذات العيار) وكذا ربة المنزل.

بمواجهتهما إعترفا بتكوينهما بالإشتراك مع العنصر الذى لقى مصرعه، تشكيلًا عصابيًا تخصص فى إرتكاب جرائم السرقات بالإكراه، وإعترفا بإرتكاب 3 وقائع سرقة بإستخدام الأسلحة المضبوطة ودراجة نارية "بدون لوحات معدنية" تم بإرشادهما ضبطها.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إستهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة خاصةً مرتكبى جرائم السرقات بالإكراه.



