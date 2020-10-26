على متنها 118 راكبا.. مطار الغردقة يستقبل أولى رحلات بلغاري إير القادمة من صوفيا.. صور

استقبل مطار الغردقة الدولي، أولى رحلات شركة بلغاري إير للطيران العارض القادمة من صوفيا عاصمة بلغاريا ،وكان على متنها ١١٨ راكبا وذلك في إطار عودة الرحلات السياحية القادمة إلى جمهورية مصر العربية بعد انتظام الحركة الجوية والتى توقفت فى ظل جائحة كورونا.





وقام فريق العلاقات العامة باستقبال ركاب الطائرة وتوفير كافة التسهيلات اللازمة لهم مع مراعاة تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية و انهاء اجراءات الحجر الصحي و التأكد من وجود الإعتمادات الطبية المطلوبة بسلبية تحليل الPCR لجميع الركاب القادمين فضلًا عن الإلتزام بالتباعد الإجتماعي للحفاظ على سلامة وصحة جميع المسافرين والعاملين بالمطار.





وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة ، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون حليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات .



