حفاظًا على سلامة المواطنين.. حملات مكثفة على المعديات بنطاق 4 مراكز بالبحيرة





أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على إستمرار كافة أعمال مراجعة جميع المعديات الواقعة على المجارى المائية بنطاق المحافظة والتأكد من صلاحيتها وسريان تراخيصها وتوافر كافة مقومات الأمن والسلامة بها والإلتزام بالحمولة والتعريفة المقررة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مع إيقاف ومصادرة الغير صالح منها والغير مرخصة والمنتهية تراخيصها والتأكد من تواجد صاحب المعدية والمسئول عن تشغيلها بصفة مستمرة حرصًا على أمن وسلامة المواطنين .



في نفس السياق نفذت الوحدات المحلية لمراكز رشيد وشبراخيت والرحمانية والمحمودية، بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، حملات مكثفة لمتابعة المعديات النهرية بنطاقها للتأكد من سريان رخصة الملاحة وسلامتها وصلاحيتها وإلتزامها بالشروط، وتوافر عناصر الأمان والسلامة والتأكد من تطبيق إشتراطات الملاحة مع توافر وسائل الإنقاذ داخلها.



يذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز الدلنجات، المحمودية، رشيد، أبو المطامير، دمنهور، حملات مكبرة لمراجعة اعمال الكهرباء وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.

وأسفرت الحملة عن إزالة ٢٢٦٥ حالة إشغال و رفع ٧٧٠ طن قمامة وصيانة ١٦٤ كشاف إنارة بواقع :- رفع ١٣٠ طن قمامة و صيانة ٦٠ كشاف إنارة بنطاق مركز ومدينة الدلنجات، و رفع ٦٥ طن قمامة و ١٤٦٠ حالة إشغال وصيانة ٢٢ كشاف إنارة بمركز المحمودية.

كما تم رفع ٤٥ طن قمامة بمركز ومدينة رشيد، و رفع ٩٠ حالة إشغال وصيانة ٨٢ كشاف إنارة ومحول بمركز ومدينة أبو المطامير، و رفع ٧١٥ حالة إشغال و٥٣٠ طن قمامة بمركز ومدينة دمنهور.

ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز الدلنجات، المحمودية، رشيد، أبوحمص، حملات مكبرة للنظافة وصيانة أعمدة الإنارة وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.

وأسفرت عن رفع ١٠١٠ طن قمامة وصيانة ١٦٢ كشاف إنارة بواقع :- رفع ١٠٠ طن قمامة و صيانة ٤٠ كشاف إنارة بنطاق مركز ومدينة الدلنجات، كما تم رفع ١٣٥ طن قمامة وصيانة ٢٢ كشاف إنارة بمركز المحمودية.

و رفع ٩٠ طن قمامة بمركز ومدينة رشيد بالإضافة الى ٥٢١ طن بمدينة وقرى مركز دمنهور، و رفع ١٦٤ طن قمامة وصيانة ١٠٠ كشاف إنارة انارة بنطاقة مركز ومدينه أبو حمص.

وشدد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على تكثيف حملات النظافة ومراجعة اعمال الكهرباء وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.

كما نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور، الدلنجات، المحمودية، رشيد، حملة مكبرة لتطهير و تنظيف الشوارع ومراجعة اعمال الكهرباء وإزالة كافة حالات إشغال الطريق لتسهيل الحركة المرورية والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري.

أسفرت الحملة عن صيانة اعمدة الإنارة ورفع الإشغالات و رفع ٨٦٠ طن قمامة وصيانة ٩٥ كشاف إنارة وازالة ٢٢٤ مخالفة إشغال بواقع :- رفع ١٣٩ حالة اشغال وصيانة ٥٠ عمود إنارة على الطريق الزراعي ورفع ٥٢٠ طن قمامة بنطاق مركز ومدينة دمنهور.

كما تم رفع ٨٠ طن قمامة وصيانة ٣٠ عمود انارة بمركز الدلنجات و إزالة ٨٥ حالة اشغال ورفع ٩٠ طن قمامة بمركز رشيد، و رفع ١٧٠ طن قمامة وصيانة ١٥ عمود انارة بنطاقة مركز ومدينه المحمودية.

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