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أخبار العالم

سلطنة عمان تحصد مقعد نائب رئيس للبرلمان العربي

الأربعاء 28/أكتوبر/2020 - 03:48 م
سلطنة عمان
سلطنة عمان
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مـيــــس رضـــا
فاز العٌماني الدكتور حسن المدحاني بمنصب النائب الثاني للبرلمان وذالك في الجلسة الإجرائية التي أجريت اليوم بمقر الجامعة العربية بالقاهرة. 

ويعد الدكتور حسن المدحاني من الأعضاء الفاعلين في مجلس الدولة والبرلَمان العربي.

كما فاز  النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصرى ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، بمنصب النائب الأول للبرلمان العربى، وذلك خلال جلسة اختيار عادل العسومي رئيسا للبرلمان العربي.
 
وأجريت صباح اليوم الثلاثاء جلسة إجراء انتخاب هيئة مكتب جديدة للبرلمان العربي، بمقر جامعة الدول العربية وشارك فيها نواب 22 دوله عربية ومنهم: مصر، والسعودية، والبحرين، والإمارات واليمن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين والأردن وجيبوتى، والسودان وليبيا وتونس والجزائر والمغرب والصومال  ومورتيانيا وجزر القمر ولبنان ، وسلطنة عمان.

يذكر أن البرلمان العربي له أربع نواب ويكون ترتيب نواب الرئيس حسب الأصوات التى حصلوا عليها وذلك طبقا للائحة الداخلية للبرلمان العربي.

وأنشىء البرلمان العربي بمقتضى قرار مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة رقم (292) الصادر عن الدورة العادية السابعة عشر المنعقدة بمدينة الجزائر ، بالجمهورية الجزائرية ، وذلك بتاريخ 23 مارس 2005 ؛ وفي هذه القمة أدخلت عدة تعديلات على ميثاق جامعة الدول العربية ، جاء في صدارتها استحداث المادة التاسعة عشر التي أضيفت للميثاق بموجب قرار هذه القمة رقم (290) ، ونصها : " ينشأ في اطار الجامعة العربية برلمان عربي، ويحدد نظامه الأساسي، تشكيله ومهامه واختصاصاته".

ومن جهته، أكد رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، أن البرلمان سيستمر في العمل بكل جد وإخلاص دفاعًا عن قضايا الأمة العربية العادلة في كافة المحافل وعلى كافة المستويات من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة، وسيعمل البرلمان العربي على تعزيز العمل العربي المشترك كهدف أساس يحقق التضامن العربي، ودعم ونصرة قضية العرب الأولى فلسطين حتى تقام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها مدينة القدس، ومساندة الدول العربية في حربها على الإرهاب، والعمل على صيانة الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ودعم الحلولِ السياسية لإنهاء النزاعات والخلافات الداخلية التي تعاني منها بعض الدول العربية.

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