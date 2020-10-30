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سيارات

خطة شراكة تويوتا وفولكس فاجن لتطوير شاحناتهم

الجمعة 30/أكتوبر/2020 - 12:13 م
صدى البلد
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أماني نوار

كشفت شركة تراتون لصناعة الشاحنات الثقيلة التابعة لمجموعة فولكس فاجن الالمانية، أكبر منتج سيارات في أوروبا، عن الدخول في شركة هينو موتورز التابعة لمجموعة تويوتا موتور اليابانية لتطوير شاحنات تعمل بالمحركات الكهربائية.


واكدت فولكس فاجن، في بيان اليوم، ان تراتون وهينو اتفاقا لإقامة مشروع مشترك لتطوير شاحنات تعمل بالكهرباء أو خلايا الوقود الهيدروجينية .


ووفقا للبيان فأن الشراكة بين الشركتين الالمانية واليابانية ستقلل الوقت اللازم لتطوير وإنتاج شاحنات تعمل بالبطاريات أو بتكنولوجيا خلال الوقود


كما تعمل الشركة الجديدة على تطوير منصات كهربائية مشتركة تشمل برامج الكمبيوتر وواجهة المستخدم للسيارات الكهربائية ،وسيكون مقر الشركة الجديدة في البداية في مدينة سوديرتالي بالسويد ن على ان تتوسع  فيما بعد بفتح مقر في العاصمة اليابانية طوكيو


يذكر أن شركة تراتون تتكون بشكل أساسي من شركة صناعة الشاحنات والحافلات الألمانية مان وشركة الشاحنات والحافلات سكانيا السويدية.  وتوصلت تراتون في الشهر الماضي إلى اتفاق من حيث المبدا للاستحواذ على شركة صناعة الشاحنات الأمريكية نافيستار إنترناشيونال كورب.

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