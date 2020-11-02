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اقتصاد

الذهب يعاود الارتفاع.. عيار 18 يسجل 708 جنيهات للجرام |تفاصيل

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 01:42 م
الذهب
الذهب
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آية الجارحي
ارتفعت اسعار الذهب اليوم الاثنين 2-11-2020 في مصر بنحو 3 جنيهات عقب موجة من الاتخفاضات خلال الايام القليلة الماضية ، وذلك لجميع أعيرة الذهب حيث شهدت الأسعار موجة ارتفاع غير مسبوق ووصلت إلى مستوى تاريخي في وقت سابق.

وسجل متوسط  سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم 825 جنيها، بعد أن وصل سعر جرام الذهب عيار 21 الاثنين الماضي إلى 832 جنيها.

ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء وخاصة المقبلين على الزواج والمهتمين بأخبار الذهب.


سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 825 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر
وجاء متوسط سعر الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب  عيار 24 اليوم الاثنين 942 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21
وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الاثنين  825 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الاثنين 708 جنيهات

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سعر جرام الذهب عيار 14
سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 550 جنيها

سعر الجنيه الذهب
وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم 6,583 جنيها

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

وعن أسعار الذهب اليوم  الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، فهي تهم كافة المقبلين على الزواج ، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.

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