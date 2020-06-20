أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت 20 -6-2020

أسعار الذهب في السعودية خلال تعاملات اليوم السبت 20-6-2020، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 184.20 ريال سعودي. ننشرخلال تعاملات اليوم السبت 20-6-2020، حيث سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 184.20 ريال سعودي.





سعر الذهب في السعودية بـ الريال السعودي والدولار الأمريكي. وفيما يلي يستعرض "صدى البلد" أسعار الذهب في السعودية اليوم، وأهم التغيرات التي يتعرض لهابـ الريال السعودي والدولار الأمريكي.









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يتأثر سعر الذهب في السعودية وفقًا للتغيرات التى تطرأ على سعر أوقية الذهب عالميا سواء بالصعود أو الهبوط، ومن خلال السطور التالية نتعرف على أسعار الذهب في السعودية لجميع الأعيرة الذهبية داخل جميع محلات الصاغة فى المملكة العربية السعودية مقابل الريال.





أسعار الذهب في المملكة العربية السعودية اليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي: وفيما يلي نستعرضاليوم مقابل الريال السعودي والدولار الأمريكي:





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 24 (210.51 ريال سعودي) أي ما يعادل (56.10 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 22 (192.97 ريال سعودي) أي ما يعادل (51,43 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 21 (184.20 ريال سعودي) أي ما يعادل (49.09 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 18 (157.89 ريال سعودي) أي ما يعادل (42,08 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 14 (122.80 ريال سعودي) أي ما يعادل (32.73 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية للجرام عيار 12 (105.26 ريال سعودي) أي ما يعادل (28.05 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية لـ الأوقية (6,547 ريال سعودي) أي ما يعادل (1,745 دولار أمريكي)





أسعار الذهب في السعودية لـ الجنيه (1,474 ريال سعودي) أي ما يعادل (392.73 دولار أمريكي)



