أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 20 -6- 2020

أسعار الذهب في مصر تباينًا خلال تعاملات اليوم، السبت 20-6-2020، ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 781 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية. سجلتتباينًا خلال تعاملات اليوم، السبت 20-6-2020، ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 781 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.









أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، السبت، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء. ويقدم "صدى البلد"، للقراء خدمة معرفةوسعر جرام الذهب في مصر اليوم، السبت، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

















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وجاء متوسط سعر باقى الأنواع في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:





ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 890 و893 جنيها.





ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 بين 816 و818 جنيها.





و تتراوح سعر جرام الذهب عيار 21 من 779 إلى 781 جنيها.





و يتراوح سعر جرام الذهب عيار 18 من 668 إلى 669 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية. يتراوحعيار 18 من 668 إلى 669 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.





و يتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 بين 519 و521 جنيها.





و يتراوح سعر الجنيه الذهب 6232 من إلى 6248، ويزن 8 جرامات.









وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.







