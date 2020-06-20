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اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 20 -6- 2020

السبت 20/يونيو/2020 - 08:23 ص
صدى البلد
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أحمد علام
سجلت  أسعار الذهب في مصر تباينًا خلال تعاملات اليوم، السبت 20-6-2020، ليسجل سعر الذهب للجرام عيار 21 وهو الأكثر انتشارًا نحو 781 جنيهًا، لتواصل بذلك أسعار الذهب التذبذب في الأسواق العالمية والسوق المحلية.


ويقدم "صدى البلد"، للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم، السبت، بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.






وجاء متوسط سعر باقى الأنواع  في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 24 بين 890 و893 جنيها.

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 22 بين 816 و818 جنيها.

وتتراوح سعر جرام الذهب عيار 21  من 779 إلى 781 جنيها.

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 18  من 668 إلى 669 جنيها، وذلك بخلاف المصنعية.

ويتراوح سعر جرام الذهب عيار 14 بين 519 و521 جنيها.

ويتراوح سعر الجنيه الذهب 6232 من إلى 6248، ويزن 8 جرامات.


وعن أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


ويحرص موقع "صدى البلد" الإخبارى على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة قيمة أسعار الذهب اليوم، خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم، خصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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