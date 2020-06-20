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اقتصاد

تعرف علي أسعار العملات الأجنبية اليوم

السبت 20/يونيو/2020 - 06:02 ص
عملات أجنبية
عملات أجنبية
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آمنة عبدالعظيم
يقدم موقع صدى البلد الإخبارى، لقرائه خدمة التعرف على أسعار العملات الأجنبية  مقابل الجنيه المصرى، وذلك خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 20 يونيو 2020، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي بدون أى تغيير، وسجل سعر 16.11 جنيه للشراء، مقابل 16.21 جنيه للبيع.

وسجل اليورو الأوروبي سعر 18.06 جنيه للشراء و18.25 جنيه للبيع.

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فيما سجل الجنيه الاسترليني سعر 20.01 جنيه للشراء، وسعر 20.36 جنيه للبيع.

وسجل الدولار الكندى سعر 11.83 جنيه للشراء، و11.98 جنيه للبيع.

العملات الآسيوية

وسجل 100 ين يابانى سعر 15.03 جنيه للشراء، مقابل سعر 15.19 جنيه للبيع.

فيما سجل اليوان الصيني سعر 2.27 جنيه للشراء، و2.29 جنيه للبيع.
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