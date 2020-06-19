الدولار لم يتغير.. ارتفاعات طفيفة في أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه

خلال ختام تعاملات اليوم الجمعة 19 يونيو 2020، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





واستقر سعر صرف الدولار الأمريكي بدون أى تغيير، وسجل سعر 16.11 جنيه للشراء، مقابل 16.21 جنيه للبيع.





وسجل اليورو الأوروبي سعر 18.06 جنيه للشراء و18.25 جنيه للبيع.





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فيما سجل الجنيه الإسترليني سعر 20.01 جنيه للشراء، وسعر 20.36 جنيه للبيع.





وسجل الدولار الكندى سعر 11.83 جنيه للشراء، و11.98 جنيه للبيع بارتفاع 6 قروش خلال آخر يومين بالأسبوع الجارى.





العملات الآسيوية





وسجل 100 ين يابانى سعر 15.03 جنيه للشراء، مقابل سعر 15.19 جنيه للبيع بارتفاع نحو 5 قروش فى آخر يومين.





فيما سجل اليوان الصيني سعر 2.27 جنيه للشراء، و2.29 جنيه للبيع بارتفاع قرش واحد فقط لسعر البيع والشراء خلال آخر يومين.