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اقتصاد

استقرار أسعار الذهب فى مصر اليوم

السبت 31/أكتوبر/2020 - 06:05 ص
ذهب
ذهب
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آمنة عبدالعظيم
يقدم موقع صدى البلد الإخبارى لقرائه خدمة التعرف على أسعار الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم السبت 31 أكتوبر 2020 حيث شهد استقرارا..

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر 822 جنيها للجرام.

وبلغ عيار 24 اليوم 937 جنيها.

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ووصل عيار 18 اليوم إلى 700 جنيه.

وسجل السعر العالمي للذهب 1875 دولارا للاوقية.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

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