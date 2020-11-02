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رياضة

الدولى لليد يعلن إجراءات احترازية مهمة خلال مونديال 2021 بمصر

الإثنين 02/نوفمبر/2020 - 04:32 م
كأس العالم لليد 2021
كأس العالم لليد 2021
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عمرو الحلواني
أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد عن الإجراءات الاحترازية للصحفيين والإعلاميين خلال النسخة 27 من بطولة العالم لكرة اليد للرجال - مصر 2021، ضمن خطته المطولة للوقاية من فيروس كورونا خلال البطولة.

المبادئ العامة

كل من يشترك في تغطية البطولة، ومؤسساتهم والعاملين فيها، يجب أن يلتزموا بالقوانين المحلية وكذلك الإجراءات الخاصة بخطة الوقاية من فيروس كورونا.

هذا يتضمن الخضوع لتحليل PCR كل 72 ساعة، وارتداء الكمامات، والحفاظ على مسافة مناسبة من الجميع، والغسيل المستمر للأيدي.

وكذلك، يجب أن يلتزم كل المختصين بالث بكل المتطلبات المحلية خلال عملهم، مثل استعمال الزجاج الفاصل Plexiglass بين أماكن التشغيل.

كل من يعمل في صالة المباراة، سيتم إعلامه بكل المتطلبات والممنوعات بوقت كاف قبل بداية عمله. وسيعمل الفريق الطبي الخاص بالصالة على التأكد من احترام كل الإجراءات.

بشكل عام، سيتم تقليل مندوبي الإعلام والشركات المختصة بالبث إلى الحد الأدنى بالنظر لسعة كل صالة.

وسيتم توفير خدمات طبية لمندوبي الإعلام في الصالات.

وسيتم تحديد عدد المسموح لهم بالتواجد للعمل في الصالات بناء على القانون المصري، ومساحات العمل المتاحة بالنظر للإجراءات الصحية المتبعة، وعدد الأشخاص المسموح بتواجدهم في كل منطقة من الملعب بحسب البند 9.3 من الخطة.

سيارات البث

يجب ركن سيارات البث بشكل يمنح الأشخاص مساحة كافية للتحرك، لتفادي الزحام.

مقصورة الإعلاميين

تقسيم الإعلاميين داخل المقصورة الخاصة بهم يجب أن يضمن وجود 1.5 متر بين كل منهم.

أما بالنسبة للمعلقين، فيتم استثنائهم مؤقتا من ارتداء الكمامة أثناء تأدية عملهم، ولكن عليهم ارتدائها في كل الأوقات الأخرى.

غرفة الإعلاميين

يجب ضمان وجود 1.5 متر بين كل الإعلاميين الموجودين في الغرفة في كل الأوقات.

أماكن المختصين بالبث خلال المباريات

مسؤولو الإنتاج التلفزيوني مسموح لهم التواجد في المنطقة الصفراء والبرتقالية فقط.

العاملون بالقنوات التليفزيونية المتواجدون في المنطقة البرتقالية عليهم الحفاظ على 1.5 متر من كل اللاعبين والمدربين إلا في حالة الضرورة أو حدوث طارئ خلال المباراة.

المصورون

سُيسمح بوجود 16 مصورا (أربعة خلف كل ناحية من المرمى)، للحفاظ على مساحة آمنة بين كل مصور والآخر. سيتم تحديد مكان كل مصور بشكل واضح.

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