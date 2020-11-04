محلية البرلمان: تكليف رئيس الوزراء للجامعات بإصدار تراخيص البناء دليل على جدية الحكومة





قال النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن تكليف رئيس الوزراء للجامعات بإصدار تراخيص البناء بدلا من المحليات يأتى فى إطار الجدية من جانب الحكومة فى إصدار تراخيص البناء ، بحيث يكون هناك عقد بين الحكومة والمواطن لحصول كلا منهما على حقوقهم بشكل كامل.





وأشار النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن ذلك سيضمن لنا البعد عن العشوائيات ، وحتى لايتم إصدار تراخيص بناء مخالفة

فى قيود الإرتفاع.





وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بشأن استعراض الضوابط والاشتراطات التخطيطية والبنائية لمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، وذلك بحضور اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس علاء عبد الفتاح، رئيس هيئة التخطيط العمراني، وعدد من أساتذة الجامعات المصرية، فيما شارك في الاجتماع من خلال تقنية "فيديو كونفرانس" محافظو القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وفي مستهل الاجتماع، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية تعمل على سرعة الانتهاء من وضع الضوابط والاشتراطات البنائية في كافة المحافظات، وفي هذا الصدد كلّف رئيس الوزراء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بأن يكون هناك تعاون كامل بين الجامعات المصرية والمحافظات من أجل الانتهاء من الاشتراطات البنائية على مستوى الجمهورية.

كما كلّف رئيس الوزراء بأن تتولى الجامعات في شتى المحافظات إصدار التراخيص وليس المحليات قائلا: الجامعات في المحافظات ستكون بمثابة المكتب الاستشاري لكل محافظة لإصدار التراخيص وضبط العمران في كل مدينة.



