وزيرة الصحة: متلبسوش كمامة فضفاضة.. مش عايزين نرجع للإغلاق

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن العالم مقبل على زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.
وأضافت هالة زايد خلال مؤتمر صحفي بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الأحد: "مش عايزين نرجع للإغلاق، ولا نقفل أماكن عمل خاصة.. فقدان الوظائف شيىء قاسي".
وأشارت هالة زايد إلى أنه يجب غسل الكمامة القماش عند درجة حرارة لا تقل عن 70 درجة، منوهة بأنه إذا ارتدى شخص كمامة قماشية ملونة يجب أن يتأكد من مواصفاتها ومطابقتها للمعايير المطلوبة، محذرة:: "متلبسوش كمامة فضفاضة".
وأضافت أن الكمامة يجب أن تغطي الفم والأنف، ونتخلص منها بشكل آمن حتى لا تكون مصدر للعدوى.
واوضحت الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامة بشكل امن حتى تقي من العدوى أو انتقال الفيروس، لافتة إلى أن الكمامة البلاستيك تقي بنسبة 50% وهي نسبة جيدة جدا، واذا الكمامة كانت قماشية يجب ان تغسل جيدا بالكلور لقتل الجراثيم.
وأشارت إلى أن مشكلة فصل الشتاء ليس انخفاض درجات الحرارة فقط، ولكن وجود الناس في المنزل لفترات طويلة، مشددة على ضرورة أن يخلع الشخص الكمامة بشكل آمن عند دخوله المنزل والتخلص منها.