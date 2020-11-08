وزيرة الصحة: متلبسوش كمامة فضفاضة.. مش عايزين نرجع للإغلاق

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، إن العالم مقبل على زيادة في أعداد الإصابات بفيروس كورونا، مشددة على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية.





وأضافت هالة زايد خلال مؤتمر صحفي بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الأحد : "مش عايزين نرجع للإغلاق، ولا نقفل أماكن عمل خاصة.. فقدان الوظائف شيىء قاسي".





وأشارت هالة زايد إلى أنه يجب غسل الكمامة القماش عند درجة حرارة لا تقل عن 70 درجة، منوهة بأنه إذا ارتدى شخص كمامة قماشية ملونة يجب أن يتأكد من مواصفاتها ومطابقتها للمعايير المطلوبة، محذرة:: "متلبسوش كمامة فضفاضة".



