محافظة الجيزة تنشر معداتها للتعامل الفوري مع الأمطار





وجه اللواء احمد راشد محافظ الجيزة برفع درجه الاستعداد القصوي للتعامل مع اي تجمعات لمياه الامطار وذلك في ضوء تعرض المحافظة لموجات من التقلبات الجوية وهطول الامطار بالعديد من المناطق.





شدد المحافظ علي رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وشركات مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة بالتواجد علي مدار اليوم بالشوارع للتأكد من قيام بالوعات الامطار بتصريف الامطار والتعامل الفوري مع الشكاوى التى ترد بأماكن تجمع المياه وازالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.





كما شدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بالشوارع لرفع اي تراكمات للأمطار علي الفور من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات حتى لاتؤثر على انتظام الحركة المرورية مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارىء والتدخل السريع بجانب هذه النقاط.



