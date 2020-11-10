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رياضة

مرشح جديد يعلن خوض انتخابات رئاسة الكاف 2021

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 12:16 م
شعار الكاف
شعار الكاف
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عمرو الحلوانى

أعلن أحمد ولد يحيى، رئيس الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، الترشح لرئاسة الاتحاد الإفريقي للعبة "كاف" والمقرر إقامتها فى شهر مارس من العام المقبل.


ونشرت الصفحة الرسمية لأحمد ولد يحيى، إعلانه الترشح لرئاسة الكاف، لينافس الجنوب إفريقي باتريس موتسيبيه والإيفواري جاك أنوما والملجاشي أحمد أحمد الرئيس الحالي للكاف.


 وأكدت شبكة بي بي سي البريطانية، أن أماجو بينيك رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم، قرر الانسحاب من انتخابات الاتحاد الإفريقي المقرر إقامتها فى شهر مارس من عام 2021.


وقالت بي بي سي، إن بينيك فضل عدم خوض السباق الرئاسي لدعم باتريس موتسيبي الجنوب إفريقي وتوحيد الجهود من أجل ضمان نجاح "موتسيبي" الذي سينافس أحمد أحمد الرئيس الحالي، وجاك أنوما الإيفواري.


وأعلن باتريس موتسيبي رئيس نادى صن داونز، الترشيح لخوض انتخابات الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" على مقعد الرئاسة والتى من المقرر أن تعقد فى 12 مارس من العام المقبل.


ويعد باتريس موتسيبي واحدا من أبرز رجال الأعمال فى دولة جنوب إفريقيا والذى يلقى دعما كبيرا من الحكومة والاتحاد الجنوب إفريقي فى ترشحه لرئاسة الكاف خلال الانتخابات المقبلة.

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