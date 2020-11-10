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أخبار العالم

نصيحة مهمة من منظمة الصحة العالمية بعد اكتشاف لقاح فايزر المضاد لـ كورونا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:28 م
رئيس منظمة الصحة
رئيس منظمة الصحة العالمية
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محمد عثمان
دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة استخدام أدوات الصحة العامة المتوفرة حاليًا للوقاية من فيروس كورونا، وسط أنباء وصفتها بـ "المشجعة" عن ظهور لقاح فايزر المضاد لفيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية، عبر حسابها على موقع "تويتر" إن الأنباء المتداولة عن لقاح "فايزر" المضاد لكورونا مشجعة، معربة عن أملها بأن يسفر في النهاية عن نتائج جيدة.

وأضافت: "لكن الأمر سيستغرق وقتًا قبل أن يتم تطعيم عدد كاف من الأشخاص به ونضع حد لجائحة كورونا".

وتابعت: "علينا أن نستخدم أدوات الصحة العامة التي نمتلكها الآن لكي نحمي أنفسنا والآخرين".

وأعلنت شركة فايزر الألمانية، أمس الاثنين، أن لقاحها ضد كوفيد-19 أثبت فعاليته بنسبة 90٪ خلال الاختبارات السريرية؛ مما أثار آمال في إنهاء أشهر الاضطراب الذي فرضه فيروس كورونا.

ولكن سرعان ما أتبعت تلك الآمال مخاوف بشأن كمية المعدات الخاصة اللازمة لتخزين اللقاح قبل استخدامه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يجب تخزين لقاح فايزر ضد "كوفيد-19"عند درجة حرارة 70 درجة تحت الصفر في صناديق تخزين خاصة تشبه الحقائب، مما أثار مخاوف من أنه قد يؤخر طرحه.

وذكرت تقارير صحيفة التايمز، أنه يجب تخزين اللقاح في درجة حرارة أقل من 70 درجة مئوية حتى يوم استخدامه من أجل حماية المادة الوراثية بالداخل.

وأضافت التقارير أن هذه الخطوة تجعل من الصعب تخزين اللقاح في عيادات الممارس العام ودور الرعاية.

ولمكافحة هذه المشكلة، صممت شركة الأدوية الأمريكية صندوقا خاصًا بحجم حقيبة للمساعدة في توصيل اللقاحات.

ووفقا لوثائق شركة فايزر المسربة، لا يمكن فتح الحقائب التي تحتوي على الجرعات إلا لمدة دقيقة في كل مرة وليس أكثر من مرتين يوميًا، مما يجعل من الصعب توفير الجرعات للمرضى؛ وفقًا لتقارير التايمز. 

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