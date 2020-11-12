دراسة تنصح البنات بالارتباط.. احمِ نفسك من الأمراض المزمنة بالحب

كما كشفت بعض التأثيرات الاجتماعية مثل الحالة الاجتماعية مرتبطة أيضًا بالحالة.

وكان هؤلاء الأشخاص يشاركون في دراسة جارية عن الشيخوخة. في دراسة حديثة نُشرت في مجلة ارتفاع ضغط الدم ، قام العلماء بتحليل بيانات 28238 رجلًا وامرأة كنديين تتراوح أعمارهم بين 45 و 85 عامًا،





وتم استخدام البيانات لتحديد العلاقة بين الحالة الاجتماعية وترتيب المعيشة وحجم الشبكة الاجتماعية والمشاركة الاجتماعية و ارتفاع ضغط الدم حسب الجنس.





وجدت الدراسة تأثير الحالة الاجتماعية على مخاطر ارتفاع ضغط الدم لدى النساء، تتعرض النساء غير المتزوجات لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 28 % مقارنة بنظرائهن المتزوجات، النساء المطلقات معرضات لخطر أكبر بنسبة 21 % والنساء الأرامل لديهن مخاطر أعلى بنسبة 33 %.





وحسب موقع timesofindia"، وجد أنه عندما يتعلق الأمر بارتفاع ضغط الدم ، يبدو أن الرجال في الواقع يستفيدون من العزوبية، وكان الرجال الذين يعيشون بمفردهم أقل عرضة للإصابة بارتفاع ضغط الدم مقارنة بالرجال الذين يعيشون معًا.





أدى وجود عدد أقل من الأصدقاء إلى زيادة خطر ارتفاع ضغط الدم لدى النساء، حيث كانت النساء اللواتي لديهن عدد أقل من الأصدقاء أكثر عرضة بنسبة 15 % لارتفاع ضغط الدم.





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في حين وجد أن الروابط الاجتماعية كانت مهمة بالنسبة للنساء ، إلا أن تأثيرها ضئيل للغاية على مستوى الخطر بالنسبة للرجال.



