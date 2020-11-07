بدون أدوية.. 6 طرق للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

نصائح للتحكم في الضغط المرتفع







إليك العديد من النصائح للتحكم في الضغط المرتفع





1-النوم من 6 إلى 8 ساعات







2-التخلص من الوزن الزائد \





3-اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفواكه والحبوب وتقليل الدهون المشبعة.





4- تقليل استهلاك الملح والمخللات.





5-البعد عن التدخين

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أطعمه لخفض ضغط الدم



على الجانب الأخر قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية بعض الاطعمة التى تساعد على انخفاض ضغط الدم لمرضى الضغط المرتفع.

1 - الليمون:

تناول الليمون بانتظام يقلل من تصلب الأوعية الدموية مما يقلل من ارتفاع ضغط الدم.



2. الموز:



تفيد الدراسات أن تناول الأغذية الغنية بالبوتاسيوم يفيد كثيرًا في خفض ضغط الدم.

3. الطماطم:

تناول الطماطم الطازجة النيئة يقلل من ارتفاع ضغط الدم.



4. عصير الشمندر (البنجر):



يمكنك تناول عصير البنجر يوميًا يفيد أيضًا في علاج ضغط الدم المرتفع.



5. الخيار:

الخيار غني بالبوتاسيوم وعصير الخيار ينظم ضغط الدم سواء كان مرتفعًا أم منخفضًا.



6. الثوم:

تناول الثوم يقلل من ضغط الدم ويقلل كذلك من الكوليسترول ويزيد من سيولة الدم.