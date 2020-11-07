بدون أدوية.. 6 طرق للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم

يعد ضغط الدم المرتفع من أكبر اسباب الوفاة فى العالم إليك أسباب ارتفاع ضغط الدم وحيل وأطعمةتخلصك من ارتفاعه بدون أدوية.
ووفقا لموقع familydoctor أنه يمكن للنظام الغذائي الغني بالملح والدهون أو الكولسترول فى أن يكون سبب لارتفاع ضغط الدم كذلكزيادة الوزن أو السمنة وبعض أدوية تحديد النسل وأدوية أخرى بالإضافة إلى الضغط العصبى.
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إليك العديد من النصائح للتحكم في الضغط المرتفع
1-النوم من 6 إلى 8 ساعات
2-التخلص من الوزن الزائد \
3-اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضراوات والفواكه والحبوب وتقليل الدهون المشبعة.
4- تقليل استهلاك الملح والمخللات.
5-البعد عن التدخين
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على الجانب الأخر قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية بعض الاطعمة التى تساعد على انخفاض ضغط الدم لمرضى الضغط المرتفع.
1 - الليمون:
تناول الليمون بانتظام يقلل من تصلب الأوعية الدموية مما يقلل من ارتفاع ضغط الدم.
2. الموز:
3. الطماطم:
تناول الطماطم الطازجة النيئة يقلل من ارتفاع ضغط الدم.
4. عصير الشمندر (البنجر):
يمكنك تناول عصير البنجر
يوميًا يفيد أيضًا في علاج ضغط الدم المرتفع.
5. الخيار:
الخيار غني بالبوتاسيوم وعصير الخيار ينظم ضغط الدم سواء كان مرتفعًا أم منخفضًا.
6. الثوم:تناول الثوم يقلل من ضغط الدم ويقلل كذلك من الكوليسترول ويزيد من سيولة الدم.