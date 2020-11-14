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حوادث

إصابة 40 شخص بينهم أطفال.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس أمام قرية المحروسة بطريق قنا - الأقصر

السبت 14/نوفمبر/2020 - 02:49 ص
تفاصيل حادث انقلاب
تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس قنا
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يوسف رجب

أسفر حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأتوبيس ركاب بطريق قنا- الأقصر الغربى، أمام قرية المحروسة عن إصابة 40 شخصا بينهم أطفال.

تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة قنا، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأتوبيس ركاب بطريق قنا-الأقصر الصحراوي الغربي.

نتج عن الحادث إصابة 40 شخصا بينهم أطفال وسيدات، بإصابات متنوعة.

من جانبه دفع مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور بدوي سعيد مدير مرفق إسعاف قنا، بعدد من سيارات الاسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى الجامعى.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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