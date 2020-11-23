نادر سعد يكشف عن حقيقة مد فترة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء ..فيديو

قال المستشار نادر سعد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء أكد ضرورة الاستعداد والجاهزية من جانب المحافظات لاستقبال موسم الشتاء، لافتا إلى أن شبكة الصرف الصحي يتم تطهيرها باستمرار لاستيعاب أى كميات إضافية من الأمطار.





وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن مواجهة فيروس كورونا وفقا إلى خبراتنا من الموجة الأولى من الفيروس لا تعتمد فقط على الإجراءات الحكومية، مؤكدا أن المواطن عليه دور كبير في هذه الأزمة ودورة هو الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بعملها الحكومة .





نادر سعد ، الآن وصلنا إ لى 2 مليون و400 ألف طلب من طلبات التصالح علي مخالفات البناء ولا تزال الفرصة متاحة لمزيد من الطلبات حتى نهاية هذا الشهر وهو المد الثاني لمدة التصالح، وحتى الآن لا توجد نية لمد فترة التصالح علي مخالفات البناء. وأوضحلىألفحتىوحتىلا توجد





وأكد "انتهينا من الاشتراطات البنائية بالفعل ونحتاج إلى فترة انتقالية، وكل الأنشطة المتوقفة سيسمح لها بالعودة بعد إقرار الاشتراطات الجديدة".





وأشار إلى أن اشتراطات البناء في المدن ستختلف عن القرى، حيث إن الجراج شرط أساسي في المدن.





وعقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا بشأن متابعة جهود التعامل مع الأمطار الغزيرة بمحافظة الإسكندرية.





وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، ترأس اجتماع مجلس المحافظين، بمشاركة كل من اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس؛ لمناقشة عدد من الموضوعات والقضايا.





واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى التأثيرات الواضحة للتغيرات المناخية التي بدأت تظهر في صورة كميات أمطار غزيرة شهدتها بعض المحافظات بشكل غير معتاد بدرجة تفوق قدرة شبكات الصرف الصحي على استيعابها، ولا سيما في ظل عدم توافر شبكات منفصلة للأمطار، وهو ما استوجب بذل جهود واسعة؛ للتغلب على هذا التحدي في الفترة الحالية.





وقال الدكتور مصطفى مدبولي: رغم هطول هذه الكميات الغزيرة من الأمطار خلال الأيام الماضية في بعض المحافظات، إلا أن الأمر لم يستغرق سوى بضع ساعات؛ للانتهاء من سحب هذه الكميات، خاصة مع تواجد المسئولين المعنيين في الشوارع للمتابعة لحظة بلحظة، وكذلك مع توافر المعدات اللازمة للتعامل مع مياه الأمطار، ولكن ظهرت المشكلة بصورة كبيرة في بعض المناطق المتدهورة عمرانيًا.





وأكد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة المتابعة المستمرة، وتطهير "الشنايش"، والتأكد من توافر المعدات اللازمة بحيث تكون على أهبة الاستعداد للتعامل الفوريّ مع هطول الأمطار، وذلك في ظل توقعات الأرصاد الجوية بحدوث موجة أخرى من الأمطار الشديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، خاصة في المحافظات الساحلية.





وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على تفعيل دور غرف إدارة الأزمات بالمحافظات، والتواصل والتنسيق المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحيّ بكل محافظة؛ لمواجهة التغيرات الطارئة في الطقس، وطالب رئيس الوزراء، في الوقت نفسه، بوضع تصور لرفع كفاءة شبكات المرافق في المناطق التي تقادمت فيها الشبكات.





وأكد رئيس الوزراء أهمية استمرار التنسيق مع وزير الموارد المائية والري، وهيئة الأرصاد الجوية؛ للوقوف على آخر المستجدات والتوقعات المتعلقة بالأحوال الجوية خلال الفترة المقبلة؛ وذلك لسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات تخفف من وطأة هذه الظروف الجوية، مع استمرار سريان السلطة التقديرية للمحافظين لاتخاذ أي قرار يتعلق بتعطيل الدراسة في حال توقع سقوط أمطار غزيرة، أو سيول خلال الفترة المقبلة على المحافظات التي يمكن أن تشهد هذه الموجة.