هربت إلى حبيبها مع صديقتها.. أمن القليوبية يكشف غموض اختفاء فتاتين في شبين القناطر

كشفت أجهزة الأمنية بالقليوبية غموض واقعة غياب فتاتين عن قرية كفر طحا التابعة لمركز شبين القناطر، حيث تبين أن إحداهما قررت الهروب لحبيبها بمحافظة الدقهلية واصطحبت الأخرى معها حيث تمكنت أجهزة الأمن بالمحافظة بالتعاون مع مديرية أمن الدقهلية من استعادتهما وتسليمهما لأسرتيهما والتعهد بحسن رعايتهما.









وكان اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية قد تلقي إخطارا من المقدم محمد فتحي رئيس مباحث مركز شبين القناطر بورود بلاغ بغياب "أ.ح.م" 17 عاما عاملة بمصنع ملابس دائرة المركز ومقيمة كفر طحا وصديقتها 17 عاما، عاملة بذات المصنع ومقيمة ذات الناحية حيث خرجتا من منزلهما بتاريخ 19 نوفمبر الجاري متجهتين للمصنع محل عملهن ولم تعودا حتى ولم يشتبه في غيابهما جنائيًا حيث تبين من الفحص المبدئى خروج الفتاتين للتنزه.





وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده اللواء حاتم حاد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية والعميد خالد محمدي رئيس مباحث القليوبية وبالفحص وجمع المعلومات عن الواقعة تبين وجود علاقة عاطفية بين الأولى وأحد الأشخاص ويدعى "خ.ر.م" 20 عاما فلاح ومقيم مركز نبروه بمحافظة الدقهلية وسابقة تقدمه لخطبتها ورفضه من قبل أهلها.





وفي الآونة الأخيرة تقدم آخر لخطبتها ولاقى قبول أهلها ما دفعها لترك المنزل لرفضها الأمر واصطحاب صديقتها الثانية والتوجه لسالف الذكر والإقامة لديه والعمل رفقته بمزرعة تربية الماشية التي يعمل بها والكائنة بناحية سكنه.





وبالتنسيق وأمن الدقهلية جرى استهداف مكان تواجد المتغيبتين واصطحابهما والمذكور لديوان المركز وبسؤالهما رددتا مضمون ما أسفر عنه الفحص وتولت النيابة التحقيق.





وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتحقيق.





من ناحية اخرى أمرت نيابة بنها بحبس تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد أن تمكنت مباحث المخدرات بالقليوبية من ضبط أفراده وبحوزتهم نصف كيلو حشيش وبانجو.





كما امرت النيابة بتحريز المضبوطات وإرسال عينة منها للمعمل الجنائي لتحليلها.





وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تمكنت من ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإتجار بالمخدرات بمدينة ومركز بنها، وبحوزة أعضائه نصف كيلو حشيش وبانجو.