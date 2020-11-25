جالى يلحق بالشورى ويفوز بمقعد الدائرة الثانية بمطروح

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الثانية بمطروح والتى تضم مدن الضبعة والعلمين والحمام وسيوة اليوم الأربعاء، البيان الإحصائى لجولة الإعادة بالدائرة.





حيث اعلن المستشار يسري لبن، رئيس اللجنة العامة للانتخابات في محافظة مطروح، نتيجة الدائرة الثانية لإعادة انتخابات مجلس النواب 2020، في مجمع محاكم مطروح.









ووفقا للبيان، حصل علي مقعد الدائرة بالنظام الفردى رزق جالي نصر الله، وشهرته رزق جالي على والذى حصل على 15218 صوتا.

،بينما خسر منافسه فتحي علي أبوبكر، وشهرته فتحي المغواري، والذى حصل على 14773 صوت ،





كانت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بمطروح والتى تضم مدن مرسي مطروح وبرانى والسلوم والنجيلة قد اعلنت ايضا صباح اليوم الأربعاء، البيان الإحصائى لجولة الإعادة بالدائرة.





ووفقا للبيان، حصل علي مقعد الدائرة بالنظام الفردى جمال الشورى والذى حصل على أصوات 30195 ناخب ،بينما خسر منافسه ياسين محمد صالح والذى حصل على 25361 صوت ، وبلغ عدد الذين ادلو باصواتهم 60056 صوت بلغ منهم عدد الاصوات الباطلة 4496 صوت وعدد الاصوات الصحيحه 55560 صوتا.





ووفقا لذلك يكون كل من مرشحى حزب مستقبل وطن فى الدائرتين الاولى والثانية قد حصلا على المقعدين الفردى بمطروح وهم رزق جالي نصر الله، عن الدائرة الثانية وجمال الشورى عن الدائرة الاولى.





وانطلقت أمس الأول جولة الإعادة بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، واستمر حتى التاسعة من مساء الأمس الثلاثاء، وذلك في ١٣ محافظة، ويتنافس فيها 220 مرشحا للفوز بـ 110 مقاعد.





وأنهت الهيئة الوطنية للانتخابات استعداداتها لعقد جولة الإعادة، والتى اشرف عليها 12 ألف قاضي.





وعممت الهيئة تعليماتها على اطراف العملية الانتخابية بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية المتبعة، من حيث ارتداء الكمامة أثناء التصويت، وكذلك تحديد مسافات متباعدة بين الناخبين ،واستخدام المطهرات داخل وخارج اللجان.





وفى نفس السياق واصلت السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، اليوم تسلم مظاريف التصويت البريدي للمواطنين المصريين بالخارج في جولة الإعادة للمرحلة الأولى.





واستمرت اللجان في مقرات البعثات الدبلوماسية في تلقي المظاريف حتى يوم الاثنين الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي للبلد محل الإقامة، وذلك وفقًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.





وأجريت جولة الإعادة للمرحلة الأولى في دوائر 13 محافظة هي الجيزة، الفيوم، بنى سويف، المنيا، أسيوط، الوادى الجديد، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، الإسكندرية، البحيرة، مطروح بعد أن حسمت محافظة البحر الأحمر جميع مقاعد بالجولة الأولى من المرحلة الأولى.



