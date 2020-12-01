جماهير الزمالك تدعم أبو جبل قبل نصف نهائي كأس مصر





ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #ابو_جبل ، وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتفاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .





كان أبو جبل تلقى نبأ حزينا بوفاة جدته قبل مباراة الأهلى في نهائي دوري أبطال إفريقيا بيومين، وتمسك اللاعب بخوض المباراة المرتقبة أمام الفريق الأحمر.





وكتب أبو جبل غبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "جدتي أم ابي توفيت لاحول ولا قوة الا بالله.





وتأهل الزمالك، إلى منافسات نصف نهائي كأس مصر بعد فوزه على نادي مصر بهدفين مقابل هدف، في دور ربع النهائي، وذلك بعدما استهل الأبيض مشواره في المسابقة المحلية بالفوز على الشرقية بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ 32 من البطولة، وتبعها فوزه في دور الـ16 فاز على سموحة بهدفين مقابل هدف، ليتأهل إلى ربع النهائي ثم الفوز على نادي مصر ليتأهل إلى نصف النهائي.

وتأهل فريق طلائع الجيش، إلى دور نصف نهائي كأس مصر عقب فوزه على بيراميدز بركلات الجزاء الترجيحية في ربع النهائي، بنتيجة 3/1 بعدما انتهى وقت المباراة الأصلي بالتعادل السلبي بين الفريقين، وذلك بعدما استهل الطلائع مشواره في المسابقة المحلية بالفوز على دكرنس بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة، ثم عبور مصر للمقاصة، بهدف دون رد، في دور الـ16 من منافسات كأس مصر.

والتقى الزمالك مع طلائع الجيش من قبل فى 32 مباراة من بينهم مباراتين فى كأس مصر، حقق خلالهم الأبيض الفوز فى 18 مباراة وتعادلا فى 7 مواجهات وفاز الطلائع فى 7 مباريات أخرى، فيما سجل الأبيض 62 هدفًا واستقبل 34 هدفًا، فيما لم يخسر الأبيض من الطلائع فى كأس مصر فى أى مباراة من قبل.

حرص عدد كبير من جماهير نادي الزمالك على دعم محمد ابو جبل حارس مرمي نادي الزمالك قبل انطلاق مباراة اليوم امام فريق طلائع الجيش في نصف نهائي كأس مصر .