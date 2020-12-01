جامعة حلوان تعلن عن دورة تدريبية حول إنشاء بنوك الأسئلة أون لاين.. تفاصيل

أعلن مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان عن عقد دورات تدريبية لأعضاء هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين بنظام الاون لاين للعام الدراسى ٢٠٢٠ .





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وتتضمن الدورات التدريبية المقدمة، دورة تدريبية للتدريب على إنشاء وتشغيل بنوك الأسئله من المقرر اقامتها فى الفترة من ٦: ٧ ديسمبر ٢٠٢٠ م .









وتهدف دورة للتدريب على انشاء بنوك الاسئلة إلى التعرف على مفهوم بنوك الأسئله والهدف من انشائها والتعامل مع برمجيات إنشاء بنوك الأسئله وإعداد نماذج اختبارية متكافئة وإدارة منظومة بنوك الاسئله ويتم التسجيل بالدورة من خلال الرابط التالي:





https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFPrzX1y-

g6m7Tuy5Imgd6ZHDXVBCuljBdl9fIhJILKWVcxw/viewform?usp=sf_link

















ووتعد هذه الدورات ضمن حزمة الدورات التدريبية اللازمة للترقية التي يقدمها المركز تحت إشراف الدكتور إبراهيم الزهيري مدير المركز









جدير بالذكر انه قد اعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة و الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن تنظيم إدارة المشروعات البيئية، بالتعاون مع ادارات القطاع "مسابقة الموظف المثالي" لجامعة حلوان على مستوى الكليات والإدارات العامة لعام ٢٠٢٠













وتتضمن شروط ومعايير التقدم للمسابقة أن يكون المرشح حاصل على دورات تدريبية خلال آخر عامين، وأن يكون حصل على أقل من رصيد الإجازات خلال العام، على أن يكون آخر تقريرين سنوى بدرجة إمتياز، والا يكون قد وقع عليه أية جزاءات، على أن يكون المرشح تقديم بنموذج تطوير مقترح للإدارة التي يعمل بها وسيتم مناقشته من خلال لجنة التحكيم، وأن يكون قد ساهم في أعمال تطوير خاصة موثقة بأنشطة الإدارة والالتزام بالانتهاء من الأعمال الموكلة إليه في المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة









ويتم إختيار الموظف المثالي في ضوء المعايير السابقة من خلال لجنة تحكيم مشكلة لهذا الغرض