فوز الألومنيوم والشرقية وشبان قنا بمجموعة الصعيد

انتهت مباريات اليوم من الأسبوع الثالث من دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد ، وشهدت المباريات فوز الألومنيوم علي ديروط بثلاثة أهداف لهدفين ، وفوز شبان قنا علي بنى سويف بهدفين لهدف ، وفوز الشرقية للدخان علي الإعلاميين بهدف للاشئ ،وفوز قنا علي فريق أسمنت أسيوط بهدفين لهدف ، بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .





الألومنيوم - ديروط





حقق فريق الألومنيوم الفوز علي فريق ديروط بثلاثة أهداف لهدفين ، في اللقاء الذي أقيم علي استاد الألومنيوم الرياضي ،بهذا الفوز يحصد فريق الألومنيوم ثلاث نقاط غالية، حيث لم يذوق فريق الألومنيوم الفوز بالجولتين السابقتين بعد الخسارة بالجولة الماضية أمام فريق الأعلاميين والتعادل مع الفيوم بالجولة الأولي .









شبان قنا -بنى سويف





حقق الفريق الأول بنادي شبان قنا تحت قيادة فنية لكمال الزين ،فوزا غاليا وثمينا علي فريق بنى سويف بهدفين سجلهما علاء صابر وشهاب شفيق ،قبل أن يخطف لاعب بنى سويف الهدف الوحيد لفريقه وبهذا الفوز يخطف فريق شبان قنا الثلاث نقاط ليرتفع للنقطة السابعة بعد التعادل بالجولة الماضية مع فريق طهطا .









المنيا -طهطا





حقق فريق المنيا فوزا كبيرا علي فريق طهطا بثلاثة أهداف لهدف ، في المباراة التي جمعت بينهما عصر اليوم بملعب نادي المنيا ، ضمن مباريات الجولة الثالثة من الدوري الممتاز "ب" .





كان فريق المنيا تحت قيادة المدير الفني شديد قناوي خاض اللقاء بتشكيل ضم كلا من :





عبد الكافي رجب "حارس مرمى "





برسوم محروس - اسلام طارق - ايمن ناصر - احمد اسماعيل - عمرو سمير- فيصل غريب - احمد عصام- بدوي عاشور - محمد سمارة - عمرو عثمان .





وأحرز ثلاثية فريق المنيا ،محمود ميسي قام بتسجيل هدف ،قبل أن يضيف محمد سماره هدفين





وبتلك النتيجة يرتفع رصيد المنيا إلى 7 نقاط جمعها من فوز بالمباراة الاولى على ملعبه أمام فريق نادي قنا، وتعادل بالجولة الثانية مع أسمنت أسيوط .





الشرقية للدخان - الإعلاميين





حقق الشرقية للدخان الصاعد حديثا للقسم الثانى الفوز علي فريق الإعلاميين بهدف للاشئ ،في اللقاء الذي أقيم علي ملعب الدخان ، وبهذا الفوز يرتفع رصيد فريق الشرقية للدخان ل9 نقاط .





بترول أسيوط -سوهاج









حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بترول أسيوط بقيادة كرم جابر ،الفوز علي فريق سوهاج بقيادة أحمد خلف بهدف نظيف ليخطف فريق بترول أسيوط ثلاث نقاط غالية بعد الخسارة بالجولة الماضية أمام فريق قنا .





قنا - أسمنت أسيوط





حقق فريق قنا بقيادة فنية لمحمود إبراهيم الفوز علي فريق أسمنت أسيوط بقيادة فنية لهيثم صالح بهدفين لهدف ،سجل الهدفين الأمين عمر لاعب قنا ،في اللقاء الذي أقيم بملعب أسمنت ،ليحصد فريق قنا ثلاث نقاط غالية ليصل للنقطة السادسة بجدول مسابقة دورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد .









كيما أسوان - تليفونات بنى سويف





حقق فريق تيلفونات بنى سويف الفوز علي فريق كيما أسوان بهدفيين نظيفين ،اللقاء الذي أقيم بإستاد بنى سويف الرياضي ،وبهذا الفوز يصل تيلفونات بنى سويف للنقطة 4 بعد الخسارة بالجولة الماضية أمام فريق ديروط .









سمسطا - الفيوم





حقق الفريق الأول لكرة القدم بمركز شباب سمسطا الفوز علي فريق الفيوم بهدف للاشئ ،وحصد فريق سمسطا ثلاث نقاط مهمة بعد الخسارة بالجولة الماضية أمام فريق بنى سويف





وجاءت النتائج كالآتي:

نتائج مباريات الجولة الثالثة بمجموعة الصعيد





‏نتائج مباريات مجموعة الصعيد بالقسم الثاني عن الجولة الثالثة





الألومنيوم 3️⃣ 2️⃣ ديروط





شبان قنا 2️⃣ 1️⃣ بني سويف





أسمنت أسيوط 1️⃣ 2️⃣ قنا





سوهاج 0️⃣ 1️⃣ بترول أسيوط





المنيا 3️⃣ 1️⃣طهطا





تليفونات بني سويف 2️⃣ 0️⃣ كيما أسوان





سمسطا 1️⃣ 0️⃣ الفيوم





الشرقية للدخان 1️⃣ 0️⃣ الإعلاميين









ترتيب المجموعة الأولي :

١-الشرقية للدخان ٩

٢-المنيا ٧

٣-شبان قنا ٧

٤-سمسطا ٧

٥-قنا ٦

٦- بترول أسيوط ٦

٧- ت.بنى سويف ٤

٨- الألومنيوم ٤

٩- الأعلاميين ٤

١٠- سوهاج ٤

١١-ديروط ٣

١٢-بنى سويف ٣





١٣-الفيوم ١





١٤-أسمنت أسيوط . ١

١٥- كيما أسوان ١

١٦-طهطا ١