طرد من شقته وأبناؤه فأقدم على الانتحار من فوق كوبري دمياط |شاهد









"مبقتش عارف احميكم ولااعيشكم مستورين في شقة " هذة كانت اخر كلمات رامى أبو المعاطى 45 سنة سنة نجار موبيليا وعاطل عن العمل بدمياط ، قبل اقدامه على الانتحار من فوق كوبري دمياط العلوى ، موجها حديثه لزوجته وابنائه قبل ان يتركهم فجأة ويقفز في نهر النيل محاولا الانتحار الا ان قوات الانقاذ النهرى والتى كانت بالفعل قريبة من مكان الحادث تمكنوا من انقاذه ونقله الى مستشفي التخصصي بدمياط لاسعافه.









البداية ، يتجسد في مشهد اسرة مكونة من اب وام وطفلين يسيرون اعلى كوبري دمياط العلوى مطرودين من خمسة ايام من احدى الشقق السكنية الايجار نظرا لتعثرهم دفعه وما من مالك الشقة الا ان طردهم خارجها وظلوا بالشارع خمسة ايام دون ان يكون لهم مأوى يحميهم كاسرة فقدت مدخل رزقها بسبب ضيق الحال منذ أزمة كورونا وتدهور صناعه الاثاث بدمياط وغلق الكثير من ورش صناعه الاثاث ورب تلك الاسرة يعمل نجار موبيليا وعاطل عن العمل منذ مايقرب من عام.









يسير الاب بجانب اسرته لايعلم وجهته الى اين الا انه يحمل الكثير من الهموم داخله وعلى عاتقه توفير مسكن لاسرته التى تم طردها في الشارع فيقول رامى ابوالمعاطى " انه سار هو واسرته في شوارع دمياط على مدار خمسة ايام وكانوا ينامون في الحدائق العامة والشوارع فلا يوجد مأوى لهم وضاق به الحال وحاول ان يستلف اى مبلغ من المقربين منه لدفع جزء من ايجار الشقة والابقاء عليهم بها الا ان سوء الاحوال المادية التى تعم الجميع جعلت كل الابواب تغلق في وجهه ولم يجد سوى الفكرة الشيطانية وهو الانتحار للتخلص من همومه وتخفيف العبء عن زوجته وقتها لم يفكر سوى في انه عاجز عن حماية اسرته واطفاله وتوفير سكن لهم.









تابع " هو يعلم ان الانتحار معصية كبري ولكن ضيق الحال وعجزه عن حماية اسرته من النوم في الشارع جعلته لايفكر في شيء سوى انهم يتركهم ليخفف الحمل عنهم وهو نادم كثيرا عما فكر ونفذه.



