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رياضة

بعد ظهور 18 حالة كورونا.. اتحاد الكرة يتحرك لتأجيل مباراة منتخب الشباب وليبيا

الإثنين 14/ديسمبر/2020 - 03:23 م
منتخب الشباب
منتخب الشباب
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يسري غازى - عمرو الحلوانى

قرر اتحاد كرة القدم خضوع لاعبي منتخب مصر للشباب إلى مسحة طبية جديدة من أجل حسم موقف المشاركة أمام ليبيا المقرر إقامتها غدا فى افتتاح بطولة شمال إفريقيا.


ويدرس  اتحاد كرة القدم تقديم طلب رسمي إلى اتحاد شمال إفريقيا لتأجيل مباراة منتخب الشباب أمام ليبيا المقرر إقامتها غدا الثلاثاء بعد ظهور 18 حالة كورونا فى صفوف الفراعنة .

واستقر مسئولو الجبلاية على إجراء منتخب الشباب مسحة جديدة خلال الساعات الجارية من أجل حسم الموقف بشكل تام ومخاطبة اتحاد شمال إفريقيا من أجل تأجيل المباراة .

ومن المقرر أن تحسم المسحة الطبية الجديدة لبعثة منتخب شباب مصر، موقف مواجهة ليبيا غدا فى افتتاح دورة شمال إفريقيا .

كان أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق، أكد  أن هناك 18 حالة إصابة بفيروس كورونا داخل صفوف منتخب مصر للشباب المتواجد حاليا في تونس لخوض بطولة شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال أحمد حسن، في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "قد يتم تأجيل مباريات منتخب مصر للشباب، ومن الوارد عدم مشاركة المنتخب في البطولة، خاصة أنه لا يوجد سوى 10 لاعبين فقط جاهزين لخوض المباريات".

وأضاف:" ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب تعرض للإصابة بفيروس كورونا، ونتمنى الشفاء العاجل لكل اللاعبين والطاقم الفني والإداري".

وواصل: "اللاعبون سيخضعون للعزل الصحي في تونس لمدة 14 يوم، وأناشد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب واللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد كرة القدم بتخصيص طائرة لجلب اللاعبين من تونس".



 

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