الأهلي يحسم جدل التعاقد مع سيرينو وكودجو

حسم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بـ النادي الأهلي، الجدل الثي أثارته وسائل التواصل الاجتماعي حول التعاقد مع جاستن سيرينو صانع ألعاب صنداونز الجنوب إفريقي ولابا كودجو مهاجم العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الجارية.
وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر: "ما أعلمه في الوقت الحالي أنه لا يوجد أي قيد أو فترة إنتقالات، في تلك الفترة لدينا مباريات مهمة في الدوري وأفريقيا، لا يجب أن يحدث اهتزاز أو تشتيت".
وتابع : " التعاقد مع سيرينو وكودجو ؟ عندما يأتي وقت الانتقالات، سوف يتم الجلوس مع الجهاز الفني وتحديد احتياجات الفريق ".
وأعلن نادى الأهلى، منذ قليل، وفاة سمير عبد ربه، مدير عام النشاط الرياضى السابق بالأهلى، بعد صراع مع المرض.
ونعي محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ، وأعضاء المجلس، والمدير التنفيذي وقطاعات النادي الرياضية، ببالغ الحزن والأسى سمير عبدربه ، مدير عام النشاط الرياضي السابق بالنادي الذي وافته المنية صباح اليوم.
وتُشيّع الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم،الأربعاء، من مسجد فاطمة الشربتلى بالتجمع الخامس، ثم يوارى جسده الثرى بمدافن العائلة في مدينة الرحاب طريق السويس.
تغمد الله الفقيد بواسع رحمته، وأدخله فسيح جناته وألهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.