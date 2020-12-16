الأهلي يحسم جدل التعاقد مع سيرينو وكودجو

حسم سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بـ النادي الأهلي ، الجدل الثي أثارته وسائل التواصل الاجتماعي حول التعاقد مع جاستن سيرينو صانع ألعاب صنداونز الجنوب إفريقي ولابا كودجو مهاجم العين الإماراتي خلال فترة الانتقالات الجارية.





وقال عبدالحفيظ في تصريحات عبر قناة "إم بي سي مصر: "ما أعلمه في الوقت الحالي أنه لا يوجد أي قيد أو فترة إنتقالات، في تلك الفترة لدينا مباريات مهمة في الدوري وأفريقيا، لا يجب أن يحدث اهتزاز أو تشتيت".





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وتابع : " التعاقد مع سيرينو وكودجو ؟ عندما يأتي وقت الانتقالات، سوف يتم الجلوس مع الجهاز الفني وتحديد احتياجات الفريق ".



