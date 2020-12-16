الأهلي يسافر إلى النيجر بطائرة خاصة .. والدماطي رئيسًا للبعثة

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، خلال اجتماعه، الذي عقد مساء اليوم الثلاثاء، على توفير طائرة خاصة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، خلال سفره إلى النيجر لمواجهة فريق سونيديب في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم 23 ديسمبر الجاري، على أن يترأس البعثة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة.

وجاءت موافقة مجلس إدارة النادي الأهلي على سفر الفريق بطائرة خاصة في إطار الحرص على توفير كل سبل الراحة للفريق، في مستهل مشواره للدفاع عن اللقب الإفريقي، وكذلك حرصًا على سلامة جميع أعضاء البعثة.

وكلف مجلس إدارة النادي، برئاسة محمود كلف محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم، التي تتوجه إلى النيجر يوم الجمعة المقبل، استعدادًا لمواجهة فريق سونيديب في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر لها 23 ديسمبر الجاري.

وأجرى الدماطي اتصالات مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، للتنسيق لسفر البعثة والاطمئنان على الترتيبات الخاصة بالسفر والإقامة، وتوفير كل سبل الراحة للجميع.

وكان المجلس قد وافق على السفر إلى النيجر بطائرة خاصة، في إطار توفير الراحة التامة للجهاز الفني واللاعبين، وحفاظًا على سلامة أفراد البعثة.