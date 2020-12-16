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رياضة

الأهلي يوضح موقف الإبقاء على أجايي أو رفع اسمه من قائمة الفريق بعد الإصابة

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 04:38 ص
سيد عبد الحفيظ
سيد عبد الحفيظ
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عمرو ابوبكر
نفى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، ما يتردّد بشأن رفع اسم النيجيري جونيور أجاي لاعب الفريق من القائمة في الموسم الجاري بسبب إصابته.

وأوضح عبد الحفيظ في تصريحاته ببرنامج اللعيب المذاع على قناة mbc مصر ، أن الإصابة التي يعاني منها اللاعب لن تغيبه لفترة طويلة للدرجة التي تدفع الجهاز الفني لرفع اسمه من القائمة ، مؤكدًا أن اللاعب سيعود خلال شهرين ونصف على الأكثر وبالتالي لن يتم رفع اسمه.

من ناحية اخرى حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي علي إجراء اتصالات هاتفية بلاعبي منتخب الشباب المتواجدين في تونس للاطمئنان عليهم .

واتصل الجهاز الفني هاتفيا باللاعب عربي بدر المتواجد في البعثة للاطمئنان علي حالة اللاعبين بجانب التواصل مع ربيع ياسين المدير الفني للمنتخب .

وقررت اللجنة المنظمة لبطولة شمال افريقيا احتساب نتيجة مباراة مصر وليبيا التي كان مقررا اقامتها اليوم لصالح المنتخب الليبي ، وذلك بعد مرور نصف ساعة على موعد بداية المباراة ولم تظهر بعد نتيجة المسحة الإضافية التي أجريت لـ 9 لاعبين مصريين أشارت المسحة الأولى لإيجابية حالاتهم.

جاء القرار بعد اجتماع عقد بين الدكتور جمال محمد علي رئيس بعثة منتخب الشباب المصري، وممثلو ليبيا وتونس والكاف واللجنة الطبية بالكاف.

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