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رياضة

بعد إصابة موسيماني بكورونا.. جونسون يقود تدريبات الأهلي

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 02:57 م
صدى البلد
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عبد الحكيم أبوعلم - محمد سمير
قرر النادي الأهلي، اسناد تدريبات الفريق الأول لكرة القدم الي كيفين جونسون المدرب العام للفريق بعد إصابة بيتسو موسيماني، المدير الفني الجنوب أفريقي للفريق، هو وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

وسيقود جونسون تدريبات الفريق اليوم وغدا استعدادا لمواجهة فريق غزل المحلة في الدوري بعد دخول موسيماني المدير الفني للفريق الي العزل الصحي علي ان يجري مسحة كورونا مساء اليوم لتحديد مدي اصابته بالفيروس .

وأجرى موسيماني فحوصات طبية صباح اليوم، الأربعاء، وخضع لاختبار رابيد تيست مع الفريق استعدادا لمواجهة غزل المحلة في الدوري، لكن أثبتت الفحوصات تواجد أجسام غريبة في العينة الخاصة بالجنوب أفريقي.


وقرر الأهلي عزل موسيماني طبقا لقواعد وزارة الصحة، على أن يتم إجراء مسحة pcr لتحديد الموقف النهائي من إصابته بفيروس كورونا من عدمها.


ويستعد الأهلي لخوض مواجهته المرتقبة أمام نظيره غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري الممتاز، على ستاد السلام، مساء الجمعة المقبل.


وقد حقق المارد الأحمر فوزه الأول في مستهل مشواره ببطولة الدوري على حساب نظيره مصر المقاصة بثلاثية مقابل هدف.
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