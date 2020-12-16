بعد استبعاده من الزمالك.. موعد انتهاء حصانة مرتضى منصور

وتنص المادة "106" من الدستور على أن: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.









وأعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان سيستمر لمدة 5 سنوات ميلادية تنتهي في 9 يناير 2021، خاصة بعدما افتتح عبدالعال في 1 أكتوبر الماضي أعمال الجلسة العامة للبرلمان لدور الانعقاد العادي السادس والأخير من الفصل التشريعي الأول.