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برلمان

بعد استبعاده من الزمالك.. موعد انتهاء حصانة مرتضى منصور

الأربعاء 16/ديسمبر/2020 - 08:16 ص
مرتضى منصور - ارشفية
مرتضى منصور - ارشفية
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حسن رضوان
أثار النائب مرتضى منصور عضو مجلس النواب جدلا وتساؤلات عديدة بعد قرار وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب، وبعد خسارته المدوية فى دائرة ميت غمر بانتخابات مجلس النواب حول موعد انتهاء صلاحية الحصانة البرلمانية الخاصة به وخصوصا بعد إنتهاء الجولة الثانية من انتخابات مجلس النواب.

ويستعرض "صدى البلد" مدة عضوية أعضاء مجلس النواب وفقا للدستور فيما يلى:

جدير بالذكر أن مجلس النواب الحالي عقد  أولى جلساته بدور الانعقاد الأول في 10 يناير 2016 ووفقا للدستور يستمر المجلس فصلًا تشريعيًا كاملًا عبارة عن 5 سنوات ميلادية، ومن ثم فإنه وفقا للدستور من المفترض أن يستمر عمل المجلس الحالي حتى الساعة الثانية عشر ظهرًا من 9 يناير 2021.

وتنص المادة "106" من الدستور على أن: "مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.


وأعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن البرلمان سيستمر لمدة 5 سنوات ميلادية تنتهي في 9 يناير 2021، خاصة بعدما افتتح عبدالعال في 1 أكتوبر الماضي أعمال الجلسة العامة للبرلمان لدور الانعقاد العادي السادس والأخير من الفصل التشريعي الأول.

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة   قررت وقف واستبعاد مجلس إدارة نادى الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالى من إدارة شئون النادى بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونًا لمجلس الإدارة أيهما أقرب.


جاء ذلك بناء على نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية المشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات بغرض مباشرة أعمالها للتفتيش المالى والإدارى على مختلف الهيئات الرياضية والشبابية في مختلف ربوع الجمهورية .
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