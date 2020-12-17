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أخبار العالم

الملايين من الأمريكيين يعانون.. بايدن يطالب الكونجرس بإقرار حزمة الإغاثة

الخميس 17/ديسمبر/2020 - 09:12 م
جو بايدن
جو بايدن
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شيماء مصطفى
دعا الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الكونجرس إلى إقرار حزمة التحفيز الاقتصادي فورا، مؤكدًا أن ملايين الأشخاص عاطلون عن العمل.

وقال بايدن اليوم الخميس في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "الملايين من الناس عاطلين عن العمل.. الشركات الصغيرة تغلق".

وأضاف: "يكافح الأمريكيون لدفع فواتيرهم والبقاء في منازلهم وتوفير الطعام لعائلاتهم.. يحتاج الكونجرس إلى إقرار حزمة الإغاثة على الفور".

وكان قادة مجلسي النواب والشيوخ على وشك الإعلان أمس الأربعاء عن حزمة مساعدات اقتصادية بحوالي 900 مليار دولار.

ومن المتوقع أن تضيف 300 دولار في الأسبوع لتعويض العاطلين عن العمل وتقديم دفعة مباشرة لمرة واحدة على الأقل 600 دولار لمعظم الأمريكيين.

وأكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، أمس أن القادة قد أحرزوا تقدما نحو الحصول على حزمة إغاثة مستهدفة، والتزموا بعدم مغادرة واشنطن حتى يتم التوصل إلى اتفاق.
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