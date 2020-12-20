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أخبار العالم

إيرلندا والسويد تعلقان الطيران مع بريطانيا بسبب سلالة كورونا الجديدة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت السلطات السويدية، اليوم الأحد، فرض قيود على الرحلات الجوية والبحرية مع بريطانيا اعتبارا من منتصف الليل.

كما قال وزير النقل الإيرلندي إيمون رايان، إن السلطات ستعلق رحلات الطيران مع بريطانيا، مضيفًا: "هذه الإجراءات تأتي بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا.

وتابع أن "السفر العام بين إيرلندا وبريطانيا سيتم تقييده وسنراجع هذا الأمر صباح الثلاثاء"، لافتا إلى أنه تستثنى من هذا الإجراء حركة البضائع والعاملين الأساسيين في سلسلة التوريد.

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون السبت، أن سلالة الفيروس الجديدة أدت إلى ارتفاع أعداد المصابين بشكل حاد في بريطانيا.

وشددت الحكومة البريطانية قيود "كوفيد- 19" في لندن والمناطق المجاورة وعدلت خطط عطلة عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة لملايين الأشخاص.
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