ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بريطانيا وفرنسا تصلان إلى طريق مسدود بشأن الاتفاق على إعادة فتح الحدود

الإثنين 21/ديسمبر/2020 - 11:13 م
الحدود بين فرنسا
الحدود بين فرنسا وبريطانيا
Advertisements
وكالات
واصلت الدول في جميع أنحاء العالم إغلاق حدودها أمام بريطانيا بعد أن كشف خبراء الصحة الأسبوع الماضي عن ظهور نوع مختلف من فيروس SARS-CoV-2 المسبب لـ  كورونا في بريطانيا.


وأفادت رويترز أن فرنسا أغلقت حدودها أمام وصول الأشخاص والشاحنات من بريطانيا سواء عن طريق البر أو الجو أو البحر أو السكك الحديدية ، ما أدى إلى إغلاق أحد أهم الشرايين التجارية مع البر الرئيسي لأوروبا. 


وكان من المقرر أن يتم الحظر لمدة 48 ساعة اعتبارًا من الأحد. كما تم إغلاق ميناء دوفر ، وهو أقرب ميناء إنجليزي إلى فرنسا ، مما تسبب في أميال من النسخ الاحتياطية للشاحنات.


وقال وزير النقل البريطاني جرانت شابس يوم الاثنين إنه من "المفاجئ بعض الشيء" أن تغلق فرنسا حدودها أمام الشحن ، وفقًا لصحيفة ذا جارديان.


وذكر تقرير الإثنين الصادر عن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أن بريطانيا وفرنسا قد لا تتوصلان إلى اتفاق بشأن إعادة فتح حدودهما بحلول ليلة الاثنين، ما قد يؤدي إلى استمرار الفوضى في السفر وحتى نقص الغذاء قبل أيام فقط من مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي.


كما أوقفت كل من الهند وباكستان وبولندا وإسبانيا وسويسرا والسويد وروسيا والأردن وهونج كونج سفر البريطانيين بعد أن كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن تمييز متغير شديد العدوى ومتحور من الفيروس في البلاد. 


دول أخرى ، وهي السعودية والكويت وعمان ، أغلقت حدودها بالكامل.


ويوم الاثنين، حث حاكم نيويورك أندرو كومو الحكومة الأمريكية على اتخاذ إجراءات استباقية لمنع سلالة كوفيد 19 الجديدة من دخول الولايات المتحدة. تعد نيويورك واحدة من أكثر الولايات تضررًا، حيث سجلت أكثر من 36000 حالة وفاة مرتبطة بـ كورونا المستجد.


وقال كومو لرويترز "حان الوقت لاتخاذ الحكومة الفيدرالية إجراءات سريعة، لأن هذا البديل اليوم هو ركوب طائرة والهبوط في مطار جون كينيدي، وكل ما يتطلبه الأمر هو شخص واحد".


وأغلقت العديد من الدول حدودها أمام بريطانيا بما في ذلك فرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والنمسا وأيرلندا وبلجيكا وكندا بسبب مخاوف بشأن سلالة جديدة من فيروس كورونا شديدة العدوى والتي ارتبطت بانتشار أسرع.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سلالة كورونا المتحورة.. هولندا تمنع الركاب البريطانيين من دخولها

بسبب سلالة كورونا الجديدة.. دولة جديدة تعلق الرحلات الجوية مع بريطانيا

سلالة جديدة لـ كورونا.. دولة جديدة تقيد حركة الطيران مع بريطانيا

بريطانيا تتصدر تويتر بعد ظهور سلالة كورونا الجديدة بها

الصحف السعودية: المملكة تقرر تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية.. زلزال يضرب غرب الكويت..سلالة كورونا الجديدة تنذر بعزل بريطانيا.. وجونسون يرأس اجتماع أزمة اليوم

سلالة كورونا الجديدة.. الدنمارك وهونج كونج تعلنان تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا

ترشيحاتنا

وزير التعليم| لا تعليق للدراسة والامتحانات في موعدها

تفاصيل فسخ التعاقد مع ريكاردو مدرب الإسماعيلي .. والأسماء المرشحة لخلافته

صحفي بـ «ليفربول إيكو» لـ صدى البلد يحسم الجدل حول رحيل محمد صلاح عن الريدز إلى إسبانيا

بعد إيجابية محمد الشرنوبي وزوجته.. أنغام تكشف حقيقة إصابتها بفيروس كورونا.. فيديو

حبس مرشحة سابقة بمجلس النواب بتهمة النصب والاحتيال

فيديوجراف..هل أحرق أحمد حسن سيارته لحصد المشاهدات؟

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 7 سنوات فقط.. أقوى طفلة في التاريخ لـ رفع الأثقال | فيديو

لوك جديد.. رضوى الشربيني تخطف الأنظار بإطلالة جريئة.. شاهد

بالأبيض الجريء.. أمينة خليل تخطف الأنظار بـ أنوثتها