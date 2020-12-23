بعد الفوز على بطل النيجر.. بعثة الأهلي من الملعب لمطار نيامي مباشرة

توجهت بعثة الفريق الاول لكرة القدم بالأهلي من ملعب الجنرال سيني كونتشي، الى مطار ديوري هاماني مباشرة، لإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالعودة للقاهرة عبر الطائرة الخاصة التي وفرها مجلس إدارة النادي.





ووضع الأهلي قدما في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم بعد فوزه علي مضيفه سونيديب بطل النيجر بهدف للاشئ سجله المالي أليو ديانج.





ويدين الأهلي، الذي توج بلقب النسخة الماضية للبطولة الشهر الماضي على حسابه غريمه التقليدي ومواطنه الزمالك في النهائي، بالفضل في تحقيق الفوز على بطل النيجر إلى لاعبه المالي أليو ديانج، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 33.





كان بإمكان الأهلي، الذي خاض المباراة بعدد كبير من لاعبيه البدلاء، الفوز بعدد أوفر من الأهداف، لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه في أكثر من فرصة، لكن ذلك لم يمنع الفريق الأحمر من تحقيق انتصاره الرابع على التوالي في البطولة، بعدما سبق له الفوز بمبارياته الثلاث الأخيرة في النسخة الماضية للمسابقة، ليستهل مشواره في النسخة الحالية على أفضل وجه.



