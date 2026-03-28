قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عبدالعاطي يشارك في اجتماع وزاري بـ إسلام آباد لبحث تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة
هجوم ألماني على ترامب.. ميرز يتهم الرئيس الأمريكي بإشعال المواجهة ضد إيران
قفزة جديدة لمنتخب مصر في تصنيف فيفا.. تصدر المركز 29 عالميا
الإمارات تعزز صادرات النفط عبر ميناء الفجيرة لتجاوز إغلاق مضيق هرمز
حقيقة انتشار مرض الالتهاب السحائي في مصر.. الصحة تكشف التفاصيل
غلق المحلات والمطاعم 9 مساءً اليوم ..ما هي الفئات المستثناة | فيديو
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت في البنوك 28-3-2026
دافئ نهارًا وبارد ليلًا.. حالة الطقس اليوم السبت 28 مارس 2026 |فيديو
باكستان تستضيف وزراء خارجية مصر وتركيا والسعودية لاحتواء التصعيد
قرارات جديدة في الأهلي
20 دولة بالاتحاد الإفريقي ترفض دعم ترشيح ماكي سال أمينا عاما للأمم المتحدة
حرب إيران.. 3 حرائق بمناطق خليفة في أبو ظبي واستهداف رادار مطار الكويت
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

وزيرة التنمية المحلية: بدء تنفيذ المرحلة الثانية لتطوير العتبة بالقاهرة

وزيرة التنمية المحلية والبيئة
وزيرة التنمية المحلية والبيئة
ايمان البكش

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم السبت بدء تنفيذ أعمال المرحلة الثانية من مشروع تطوير منطقة العتبة بمحافظة القاهرة وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، وتنفيذًا لخطة الدولة لتطوير الأسواق الحضرية وتحسين كفاءة البنية التحتية.

واستعرضت وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، حول أعمال التطوير الجارية في العتبة ، حيث أوضح التقرير أن المشروع يأتي ضمن الخطة الاستثمارية لديوان عام وزارة التنمية المحلية والبيئة، وبتمويل كامل من الوزارة في إطار دورها في دعم جهود تطوير المناطق الحيوية ذات الكثافات التجارية المرتفعة وذلك بالتنسيق مع محافظة القاهرة والجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

وأشار التقرير إلى أن المرحلة الحالية تشهد انطلاق الأعمال التنفيذية لتطوير شبكات المرافق بالمنطقة، باعتبارها الركيزة الأساسية لإعادة تأهيل البنية التحتية وتهيئة المنطقة لأعمال التطوير الحضري الشامل.

وفي هذا الإطار، بدأت شركة مياه الشرب تنفيذ أعمالها بالشوارع الداخلية، وعلى رأسها شارع يوسف نجيب، بالتوازي مع بدء شركة الصرف الصحي أعمالها بشارع قطاوي، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف رفع كفاءة شبكات المرافق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشار التقرير إلى أن تنفيذ هذه الأعمال يأتي وفق برنامج زمني محدد، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة، بما يضمن تحقيق التكامل بين مختلف عناصر المشروع وعدم تعارض الأعمال، وسرعة الانتهاء من التنفيذ وفق المعايير الفنية المعتمدة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الجودة، مع المتابعة الميدانية المستمرة لكافة مراحل التنفيذ، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والمظهر الحضري بالمنطقة.

كما شددت الدكتورة منال عوض ،  على ضرورة التنسيق المستمر بين الجهات المنفذة، خاصة في أعمال المرافق، باعتبارها الأساس الذي تُبنى عليه باقي مراحل التطوير، بما يضمن استدامة المشروع ورفع كفاءة التشغيل مستقبلاً.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن تطوير منطقة العتبة يأتي في إطار رؤية متكاملة تستهدف إعادة تنظيم الأسواق التقليدية، وتحسين البيئة الحضرية، وتعزيز جودة الحياة للمواطنين، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

600 جنيه زيادة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب اليوم .. وعيار 21 مفاجأة

600 جنيه زيادة| قفزة جديدة في سعر الجنيه الذهب اليوم .. وعيار 21 مفاجأة

أرشيفي

بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة.. الجيش الإيراني يقصف الأراضي الإماراتية

عائلة احمد حسام ميدو

بعد واقعة التجمع.. من هو حسين نجل أحمد حسام ميدو موهبة نادي الزمالك

وليد الفراج

أربعة زيرو مع الرأفة.. تعليق مفاجئ من وليد الفراج بعد هزيمة السعودية

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. رياح مثيرة للرمال وأمطار رعدية وتحذيرات عاجلة من الأرصاد

ارشيفي

الإمارات .. سماع دوي انفجارات في أبو ظبي

احمد حسام ميدو

حبس نجل أحمد حسام ميدو 4 أيام .. ماذا حدث؟

هيثم حسن

معاه 3 جنسيات| هيثم حسن يتألق في منتخب مصر ...تعرف عليه

ترشيحاتنا

نضال الشافعي

نضال الشافعي: شخصيتي بمسلسل درش هتلاقيها في الواقع.. ومحمد علي رزق توأمي

كريم فهمي وزوجته

كريم فهمي يغازل زوجته في أحدث ظهور على انستجرام

هنا الزاهد

هنا الزاهد تتألق في ظهور جديد بالكاجوال.. صور

بالصور

أرباح بي واي دي للسيارات تتراجع للمرة الأولى منذ 2021.. ما السبب؟

بي واي دي
بي واي دي
بي واي دي

سعر سكودا فيليشيا المستعملة .. صور

سكودا فيليشيا
سكودا فيليشيا
سكودا فيليشيا

لوك مختلف .. منة فضالي تبهر متابعيها

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

فستان كاجوال .. هيدي كرم تخطف الأنظار بظهور لافت

هيدي كرم
هيدي كرم
هيدي كرم

فيديو

نضال الشافعي

نضال الشافعي: شخصيتي بمسلسل درش هتلاقيها في الواقع.. ومحمد علي رزق توأمي

تحقيق نبوءة ليلي عبداللطيف

ليلى عبد اللطيف صادقة.. تعليق الدراسة في مصر 2026 يتحقق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

اللواء حاتم البيباني

اللواء حاتم البيباني يكتب : لن تنسى أمريكا مشهد طوابير السيارات أمام محطات الوقود

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة كاروماما الأولى

خالد عامر

خالد عامر يكتب: رئيس بحجم مصر

الكاتب الصحفي أسامة شرشر

أسامة شرشر يكتب : الدفاعات العسكرية الخليجية مفاجأة الحرب

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : مصر بين الماضي والحاضر

المزيد